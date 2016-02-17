النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة "الملاحة الجوية": 2021 العام الأكثر أمانًا لعمليات الشركة

منذ 2017م.. بدأت وضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن العام 2021م كان العام الأكثر أماناً لعمليات الشركة في إدارة المجال الجوي السعودي تاريخياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع النقل من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة وزير النقل المهندس صالح الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز.

وذكرت أنها بدأت منذ العام 2017م بوضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة في الشركة تمثّلت في الاستعداد المبكر والتنبؤ بالحركة الجوية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من منسوبي الشركة، والمتابعة الاستباقية واتخاذ إجراءات تأكيد السلامة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل وقوعها، بالإضافة إلى الأنظمة الملاحية الجديدة التي وفّرتها الشركة، وتُعد من أحدث الأنظمة الملاحية العالمية.

وبلغ إجمالي الحركة الجوية أكثر من 485,305 رحلات جوية داخلية وخارجية وعابرة أدارها بكفاءة واقتدار 649 مراقبةً ومراقباً جوياً سعودياً بينهم 25 مراقبة جوية سعودية يعملون على مدار الـ 24 ساعة في مختلف وحدات المراقبة الجوية في المملكة والبالغة 17 وحدة مراقبة.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية حققت العديد من الإنجازات خلال العام 2021م ومن أبرزها الحصول على جائزة المركز الخامس عالمياً في مجال السلامة، والفوز بجائز التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط، وإتمام تحديث الأنظمة الملاحية في مركزي المراقبة الجوية بجدة والرياض وأبراج المراقبة في مختلف مناطق المملكة.

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة "الملاحة الجوية": 2021 العام الأكثر أمانًا لعمليات الشركة
سبق

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن العام 2021م كان العام الأكثر أماناً لعمليات الشركة في إدارة المجال الجوي السعودي تاريخياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع النقل من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة وزير النقل المهندس صالح الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز.

وذكرت أنها بدأت منذ العام 2017م بوضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة في الشركة تمثّلت في الاستعداد المبكر والتنبؤ بالحركة الجوية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من منسوبي الشركة، والمتابعة الاستباقية واتخاذ إجراءات تأكيد السلامة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل وقوعها، بالإضافة إلى الأنظمة الملاحية الجديدة التي وفّرتها الشركة، وتُعد من أحدث الأنظمة الملاحية العالمية.

وبلغ إجمالي الحركة الجوية أكثر من 485,305 رحلات جوية داخلية وخارجية وعابرة أدارها بكفاءة واقتدار 649 مراقبةً ومراقباً جوياً سعودياً بينهم 25 مراقبة جوية سعودية يعملون على مدار الـ 24 ساعة في مختلف وحدات المراقبة الجوية في المملكة والبالغة 17 وحدة مراقبة.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية حققت العديد من الإنجازات خلال العام 2021م ومن أبرزها الحصول على جائزة المركز الخامس عالمياً في مجال السلامة، والفوز بجائز التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط، وإتمام تحديث الأنظمة الملاحية في مركزي المراقبة الجوية بجدة والرياض وأبراج المراقبة في مختلف مناطق المملكة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
02:32 PM

شركة "الملاحة الجوية": 2021 العام الأكثر أمانًا لعمليات الشركة

منذ 2017م.. بدأت وضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
158

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن العام 2021م كان العام الأكثر أماناً لعمليات الشركة في إدارة المجال الجوي السعودي تاريخياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع النقل من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة وزير النقل المهندس صالح الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز.

وذكرت أنها بدأت منذ العام 2017م بوضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة في الشركة تمثّلت في الاستعداد المبكر والتنبؤ بالحركة الجوية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من منسوبي الشركة، والمتابعة الاستباقية واتخاذ إجراءات تأكيد السلامة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل وقوعها، بالإضافة إلى الأنظمة الملاحية الجديدة التي وفّرتها الشركة، وتُعد من أحدث الأنظمة الملاحية العالمية.

وبلغ إجمالي الحركة الجوية أكثر من 485,305 رحلات جوية داخلية وخارجية وعابرة أدارها بكفاءة واقتدار 649 مراقبةً ومراقباً جوياً سعودياً بينهم 25 مراقبة جوية سعودية يعملون على مدار الـ 24 ساعة في مختلف وحدات المراقبة الجوية في المملكة والبالغة 17 وحدة مراقبة.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية حققت العديد من الإنجازات خلال العام 2021م ومن أبرزها الحصول على جائزة المركز الخامس عالمياً في مجال السلامة، والفوز بجائز التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط، وإتمام تحديث الأنظمة الملاحية في مركزي المراقبة الجوية بجدة والرياض وأبراج المراقبة في مختلف مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة