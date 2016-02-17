شركة "الملاحة الجوية": 2021 العام الأكثر أمانًا لعمليات الشركة

منذ 2017م.. بدأت وضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية أن العام 2021م كان العام الأكثر أماناً لعمليات الشركة في إدارة المجال الجوي السعودي تاريخياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع النقل من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة وزير النقل المهندس صالح الجاسر ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز.

وذكرت أنها بدأت منذ العام 2017م بوضع خطة طموحة لتعزيز ثقافة السلامة في الشركة تمثّلت في الاستعداد المبكر والتنبؤ بالحركة الجوية، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من منسوبي الشركة، والمتابعة الاستباقية واتخاذ إجراءات تأكيد السلامة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل وقوعها، بالإضافة إلى الأنظمة الملاحية الجديدة التي وفّرتها الشركة، وتُعد من أحدث الأنظمة الملاحية العالمية.

وبلغ إجمالي الحركة الجوية أكثر من 485,305 رحلات جوية داخلية وخارجية وعابرة أدارها بكفاءة واقتدار 649 مراقبةً ومراقباً جوياً سعودياً بينهم 25 مراقبة جوية سعودية يعملون على مدار الـ 24 ساعة في مختلف وحدات المراقبة الجوية في المملكة والبالغة 17 وحدة مراقبة.

يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية حققت العديد من الإنجازات خلال العام 2021م ومن أبرزها الحصول على جائزة المركز الخامس عالمياً في مجال السلامة، والفوز بجائز التميز والابتكار على مستوى الشرق الأوسط، وإتمام تحديث الأنظمة الملاحية في مركزي المراقبة الجوية بجدة والرياض وأبراج المراقبة في مختلف مناطق المملكة.