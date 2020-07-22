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"أبشر" للأمهات: ‏يمكنكِ إصدار سجل الأسرة الخاص بكِ مباشرة عبر منصتنا

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات مباشرة عبر حسابك في منصة "أبشر".

وأوضحت المنصة، عبر حسابها "بتويتر"، أن من شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، أن تكون مقدمة الطلب متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، ويوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مقدمة الطلب مسجلة في العنوان الوطني "واصل".

وتابعت: "إن طريقة الوصول للخدمة، تكون بتسجيل الدخول في منصة "أبشر" وكتابة سجل الأسرة للأمهات، في محرك البحث للانتقال السريع".

وشددت على أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

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"أبشر" للأمهات: ‏يمكنكِ إصدار سجل الأسرة الخاص بكِ مباشرة عبر منصتنا
سبق

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات مباشرة عبر حسابك في منصة "أبشر".

وأوضحت المنصة، عبر حسابها "بتويتر"، أن من شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، أن تكون مقدمة الطلب متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، ويوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مقدمة الطلب مسجلة في العنوان الوطني "واصل".

وتابعت: "إن طريقة الوصول للخدمة، تكون بتسجيل الدخول في منصة "أبشر" وكتابة سجل الأسرة للأمهات، في محرك البحث للانتقال السريع".

وشددت على أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:13 AM

"أبشر" للأمهات: ‏يمكنكِ إصدار سجل الأسرة الخاص بكِ مباشرة عبر منصتنا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,593

قال حساب منصة "أبشر" إنه بالإمكان إصدار سجل الأسرة الخاص بالأمهات مباشرة عبر حسابك في منصة "أبشر".

وأوضحت المنصة، عبر حسابها "بتويتر"، أن من شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، أن تكون مقدمة الطلب متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة، ويوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مقدمة الطلب مسجلة في العنوان الوطني "واصل".

وتابعت: "إن طريقة الوصول للخدمة، تكون بتسجيل الدخول في منصة "أبشر" وكتابة سجل الأسرة للأمهات، في محرك البحث للانتقال السريع".

وشددت على أنه في حال تم إصدار سجل الأسرة مسبقًا، لن يتم إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: تغيير في حالة مقدمة الطلب، أو تغيير في عدد أفراد الأسرة، أو تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

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