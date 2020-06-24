"الأرصاد" تنبِّه: أتربة مثارة على الرياض والقصيم.. وموجة حارة بمكة والمدينة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما ومرات ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل وجدة وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.