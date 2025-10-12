النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020

سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وسيتسلم "الناصر" الجائزة عقب ترشيحه من قِبَل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة؛ حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيعقد غدًا باستخدام تقنية الفيديو، يتناول خلالها الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

وسيشارك "الناصر" في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يتطرق عبرها إلى استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020
سبق

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وسيتسلم "الناصر" الجائزة عقب ترشيحه من قِبَل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة؛ حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيعقد غدًا باستخدام تقنية الفيديو، يتناول خلالها الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

وسيشارك "الناصر" في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يتطرق عبرها إلى استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:41 PM

"الناصر" يفوز بشخصية العام التنفيذية في الطاقة العالمية لعام 2020

سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
324

اختارت لجنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة لعام 2020م.

وسيتسلم "الناصر" الجائزة عقب ترشيحه من قِبَل نظرائه فـي قطـاع الطاقـة؛ حيث سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شركة إنيرجي إنتيليجنس 2020م، الذي سيعقد غدًا باستخدام تقنية الفيديو، يتناول خلالها الدور الذي يضطلع به قطاع الطاقة في التصدي لظاهرة تغير المناخ، وكيف ينبغي للشركات استغلال الفرص المتاحة للحد من مستوى الانبعاثات.

وسيشارك "الناصر" في جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيرجي إنتيليجنس أليكس شندلر، يتطرق عبرها إلى استراتيجيات الشركة المستقبلية، والتحول في مجال الطاقة، والاستثمار في التقنية والبنية التحتية، والتوسع في الأنشطة التجارية وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,428
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,773
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,315

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة