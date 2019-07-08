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"الأيداء" يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني بنجران

لرصد احتياجات الأفراد والضباط

استقبل أمير الفوج الثامن والثلاثين بمنطقة نجران راكان بن سعود الأيداء اللجنة المكلفة من وزير الحرس بتلمس احتياجات الأفراد الضباط من خلال استبيان.

والتقى بضباط وأفراد الفوج ومتابعة جودة وتأهيل الفوج من تسليح ومعدات ومباني الأفراد والضباط.

واطلع خلالها على أعمال ومهام الفوج في الدفاع عن حدود الوطن، وثمن الروح القتالية العاليه لدى ضباط وأفراد الفوج ونقل لهم تحيات وزير الحرس الوطني.

مشيرًا إلى أن الوطن هو أغلى ما نملك والدفاع عنه واجب ومسؤولية الجميع.

وأوضح الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة الوطن والحرص على استتباب الأمن في ربوع البلاد.

ورفع الإيداء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وإلى الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني على ما يبذلونه من حرص في تلمس احتياجات كافة الأفواج وبقية أفرع القوات المسلحة.

وأشار أن أعمال ومهام الفوج الثامن والثلاثين تتلخص في الذود عن حدود الوطن،

كما أعرب عن شكره وامتنانه لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إزاء ما تلقاه الأفواج من دعم كبير وتطوير متواصل واهتمام دائم في لجان تطويرية للاستمرار في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدسات ومقدراته ومكتسباته.

مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهاته والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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"الأيداء" يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني بنجران
سبق

استقبل أمير الفوج الثامن والثلاثين بمنطقة نجران راكان بن سعود الأيداء اللجنة المكلفة من وزير الحرس بتلمس احتياجات الأفراد الضباط من خلال استبيان.

والتقى بضباط وأفراد الفوج ومتابعة جودة وتأهيل الفوج من تسليح ومعدات ومباني الأفراد والضباط.

واطلع خلالها على أعمال ومهام الفوج في الدفاع عن حدود الوطن، وثمن الروح القتالية العاليه لدى ضباط وأفراد الفوج ونقل لهم تحيات وزير الحرس الوطني.

مشيرًا إلى أن الوطن هو أغلى ما نملك والدفاع عنه واجب ومسؤولية الجميع.

وأوضح الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة الوطن والحرص على استتباب الأمن في ربوع البلاد.

ورفع الإيداء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وإلى الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني على ما يبذلونه من حرص في تلمس احتياجات كافة الأفواج وبقية أفرع القوات المسلحة.

وأشار أن أعمال ومهام الفوج الثامن والثلاثين تتلخص في الذود عن حدود الوطن،

كما أعرب عن شكره وامتنانه لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إزاء ما تلقاه الأفواج من دعم كبير وتطوير متواصل واهتمام دائم في لجان تطويرية للاستمرار في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدسات ومقدراته ومكتسباته.

مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهاته والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
07:28 PM

"الأيداء" يستقبل اللجنة المكلفة من وزير الحرس الوطني بنجران

لرصد احتياجات الأفراد والضباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير الفوج الثامن والثلاثين بمنطقة نجران راكان بن سعود الأيداء اللجنة المكلفة من وزير الحرس بتلمس احتياجات الأفراد الضباط من خلال استبيان.

والتقى بضباط وأفراد الفوج ومتابعة جودة وتأهيل الفوج من تسليح ومعدات ومباني الأفراد والضباط.

واطلع خلالها على أعمال ومهام الفوج في الدفاع عن حدود الوطن، وثمن الروح القتالية العاليه لدى ضباط وأفراد الفوج ونقل لهم تحيات وزير الحرس الوطني.

مشيرًا إلى أن الوطن هو أغلى ما نملك والدفاع عنه واجب ومسؤولية الجميع.

وأوضح الجهود التي تبذلها القيادة السعودية في خدمة الوطن والحرص على استتباب الأمن في ربوع البلاد.

ورفع الإيداء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وإلى الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني على ما يبذلونه من حرص في تلمس احتياجات كافة الأفواج وبقية أفرع القوات المسلحة.

وأشار أن أعمال ومهام الفوج الثامن والثلاثين تتلخص في الذود عن حدود الوطن،

كما أعرب عن شكره وامتنانه لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إزاء ما تلقاه الأفواج من دعم كبير وتطوير متواصل واهتمام دائم في لجان تطويرية للاستمرار في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه أسوة ببقية القطاعات العسكرية التي تشترك جميعها في شرف الذود عن حدود الوطن الغالي والمحافظة على أمنه وحماية مقدسات ومقدراته ومكتسباته.

مؤكداً حرص الجميع على تنفيذ توجيهاته والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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