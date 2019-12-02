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"التجارة" تشهّر بفرع شركة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص بتجارة منتجات الإسفنج بمدينة الدمام؛ لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمّن فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت الفرع التابع للشركة أثناء جولاتها الرقابية على المنشآت بالدمام مخالفة الشركة تنظيم الإعلان عن التخفيضات التجارية، بعدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، وعدم إبراز الموافقة على الترخيص في مكان ظاهر، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق النظام على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهّر بفرع شركة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص بتجارة منتجات الإسفنج بمدينة الدمام؛ لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمّن فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت الفرع التابع للشركة أثناء جولاتها الرقابية على المنشآت بالدمام مخالفة الشركة تنظيم الإعلان عن التخفيضات التجارية، بعدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، وعدم إبراز الموافقة على الترخيص في مكان ظاهر، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق النظام على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
05:45 PM

"التجارة" تشهّر بفرع شركة خالفت شروط وضوابط تراخيص التخفيضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة تختص بتجارة منتجات الإسفنج بمدينة الدمام؛ لمخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمّن فرض غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت الفرع التابع للشركة أثناء جولاتها الرقابية على المنشآت بالدمام مخالفة الشركة تنظيم الإعلان عن التخفيضات التجارية، بعدم وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض، وعدم إبراز الموافقة على الترخيص في مكان ظاهر، وبناءً عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق النظام على المخالفين.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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