شاهد.. العاصفة تسيطر على أجواء الشرقية والجهات المعنية تستنفر

المدارس استدعت أولياء الأمور ومديرية الصحة نصحت بعدم الخروج

تشهد المنطقة الشرقية الآن موجة غبار كثيفة مصحوبة برياح سطحية، تسببت في تدني وانعدام الرؤية الأفقية لعدة أمتار، كما أدت إلى توقف المركبات على الطرق؛ فيما استنفرت الجهات المعنية ميدانياً لحين انتهاء هذه الموجة الشديدة، وقامت الكثير من المدارس باستدعاء أولياء الأمور لاستلام أبنائهم وفتح أبواب المدارس وإخراج الطلاب والطالبات وفق خطط مدروسة لمثل هذه الحالات.

وقال المتحدث الرسمي لـ"صحة الشرقية" أسعد سعود لـ"سبق": إن صحة الشرقية أهابت بالجميع أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للأجواء التي تشهدها المنطقة من تغيرات جوية تتمثل في حالة الغبار الحالية.

وأضاف: ننصح بمراعاة عدم الخروج في حال ساءت الأحوال الجوية؛ إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد -قدر المستطاع- عن مثيرات الحساسية، وتؤكد "صحة الشرقية" أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي؛ مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو؛ لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً؛ حفاظاً على صحته وسلامته.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة؛ ومنها المنطقة الشرقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية، وطالبت المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.