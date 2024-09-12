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فيديو ضربة جديدة.. شاهد قفزة الموت من عدو الكوبرا اللدود

كان يحسب القوة والسرعة اللازمين لضربة قاتلة

"إن أي حيوان يحاول قتل ثعبان، هو حيوان يسعى للانتحار، إلا هذا المخادع"، عبارة نتذكرها مع فيديو غريب لمعركة جديدة، يقفز فيها نمس ويضرب في أغصان شجرة، حتى يهبط وبين أنيابه حية لا تستطيع الفكاك من قبضته.

وحسب موقع تليفزيون "إن دي تي في" الهندي، تمّت مشاركة الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، من قبل مكتب نائب مدير الغابات بمنطقة ناشيك، بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وفي المقطع القصير، نشاهد حيوان النمس وهو يقف أسفل شجيرة صغيرة، ويراقب حية كانت ترقد على أحد الفروع.

كان النمس يستعد للانقضاض وهو ينظر نحو الحية ويحدد مكان رأسها، ويحسب المسافة والقوة والسرعة اللازمين لضربة سريعة قاتلة.

وفي اللحظة التالية، يقفز النمس ويتعلق بفرع الشجرة، ولا يهبط إلا وبين أنيابه صيده الثمين، ورغم المقاومة الشرسة من قبل الحية، لكن النمس ظل يجرها ويبتعد بها، وقد انتهت المعركة سريعا لصالح عدو الكوبرا اللدود.

وحسب "إن دي تي في"، يُعرف النمس بقدرته على محاربة وقتل الثعابين السامة، وخاصة الكوبرا.

وخلال مشاركته على "تويتر"، أشاد فريق من موظفي الغابات الهندية بالفيديو باعتباره مثالاً على "البقاء للأصلح"، وكتبوا: "كلما كان حيوان النمس أصغر، كانت روحه أكثر جرأة".

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الشهر الماضي، مقطع فيديو لثعبان ونمس يتقاتلان في منتصف الطريق.

ونقلت الصحيفة، عن موظف الغابات سوزانتا ناندا: أن "لحيوان النمس المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة، كما أنه يمتلك فرواً سميكاً يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصناً ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الحيات ومن بينها الكوبرا في ثوانٍ".

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالنمس حيوان صغير يشبه القطط، يبلغ طوله من 25 إلى 50 سنتيمتراً من دون الذيل، ويمتلك النمس فراءً سميكاً وفكين بأسنان قوية، ويعرف النمس بقدرته الهائلة على قتل الثعابين، لذلك هو حيوان محبوب خصوصاً في الهند.

الهند حيوان النمس

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فيديو ضربة جديدة.. شاهد قفزة الموت من عدو الكوبرا اللدود
سبق

"إن أي حيوان يحاول قتل ثعبان، هو حيوان يسعى للانتحار، إلا هذا المخادع"، عبارة نتذكرها مع فيديو غريب لمعركة جديدة، يقفز فيها نمس ويضرب في أغصان شجرة، حتى يهبط وبين أنيابه حية لا تستطيع الفكاك من قبضته.

وحسب موقع تليفزيون "إن دي تي في" الهندي، تمّت مشاركة الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، من قبل مكتب نائب مدير الغابات بمنطقة ناشيك، بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وفي المقطع القصير، نشاهد حيوان النمس وهو يقف أسفل شجيرة صغيرة، ويراقب حية كانت ترقد على أحد الفروع.

كان النمس يستعد للانقضاض وهو ينظر نحو الحية ويحدد مكان رأسها، ويحسب المسافة والقوة والسرعة اللازمين لضربة سريعة قاتلة.

وفي اللحظة التالية، يقفز النمس ويتعلق بفرع الشجرة، ولا يهبط إلا وبين أنيابه صيده الثمين، ورغم المقاومة الشرسة من قبل الحية، لكن النمس ظل يجرها ويبتعد بها، وقد انتهت المعركة سريعا لصالح عدو الكوبرا اللدود.

وحسب "إن دي تي في"، يُعرف النمس بقدرته على محاربة وقتل الثعابين السامة، وخاصة الكوبرا.

وخلال مشاركته على "تويتر"، أشاد فريق من موظفي الغابات الهندية بالفيديو باعتباره مثالاً على "البقاء للأصلح"، وكتبوا: "كلما كان حيوان النمس أصغر، كانت روحه أكثر جرأة".

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الشهر الماضي، مقطع فيديو لثعبان ونمس يتقاتلان في منتصف الطريق.

ونقلت الصحيفة، عن موظف الغابات سوزانتا ناندا: أن "لحيوان النمس المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة، كما أنه يمتلك فرواً سميكاً يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصناً ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الحيات ومن بينها الكوبرا في ثوانٍ".

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالنمس حيوان صغير يشبه القطط، يبلغ طوله من 25 إلى 50 سنتيمتراً من دون الذيل، ويمتلك النمس فراءً سميكاً وفكين بأسنان قوية، ويعرف النمس بقدرته الهائلة على قتل الثعابين، لذلك هو حيوان محبوب خصوصاً في الهند.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
02:46 PM

فيديو ضربة جديدة.. شاهد قفزة الموت من عدو الكوبرا اللدود

كان يحسب القوة والسرعة اللازمين لضربة قاتلة

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
6,831

"إن أي حيوان يحاول قتل ثعبان، هو حيوان يسعى للانتحار، إلا هذا المخادع"، عبارة نتذكرها مع فيديو غريب لمعركة جديدة، يقفز فيها نمس ويضرب في أغصان شجرة، حتى يهبط وبين أنيابه حية لا تستطيع الفكاك من قبضته.

وحسب موقع تليفزيون "إن دي تي في" الهندي، تمّت مشاركة الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، من قبل مكتب نائب مدير الغابات بمنطقة ناشيك، بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وفي المقطع القصير، نشاهد حيوان النمس وهو يقف أسفل شجيرة صغيرة، ويراقب حية كانت ترقد على أحد الفروع.

كان النمس يستعد للانقضاض وهو ينظر نحو الحية ويحدد مكان رأسها، ويحسب المسافة والقوة والسرعة اللازمين لضربة سريعة قاتلة.

وفي اللحظة التالية، يقفز النمس ويتعلق بفرع الشجرة، ولا يهبط إلا وبين أنيابه صيده الثمين، ورغم المقاومة الشرسة من قبل الحية، لكن النمس ظل يجرها ويبتعد بها، وقد انتهت المعركة سريعا لصالح عدو الكوبرا اللدود.

وحسب "إن دي تي في"، يُعرف النمس بقدرته على محاربة وقتل الثعابين السامة، وخاصة الكوبرا.

وخلال مشاركته على "تويتر"، أشاد فريق من موظفي الغابات الهندية بالفيديو باعتباره مثالاً على "البقاء للأصلح"، وكتبوا: "كلما كان حيوان النمس أصغر، كانت روحه أكثر جرأة".

وبثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الشهر الماضي، مقطع فيديو لثعبان ونمس يتقاتلان في منتصف الطريق.

ونقلت الصحيفة، عن موظف الغابات سوزانتا ناندا: أن "لحيوان النمس المخادع حيله الخاصة التي تمكنه من الدخول بقوة في هذه المعركة، إنه حيوان رشيق سريع الحركة والمناورة، كما أنه يمتلك فرواً سميكاً يحميه، وينتج جسمه بروتين سكري يجعله محصناً ضد السم، وله فكان سميكان قويان قادران على قتل الحيات ومن بينها الكوبرا في ثوانٍ".

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، فالنمس حيوان صغير يشبه القطط، يبلغ طوله من 25 إلى 50 سنتيمتراً من دون الذيل، ويمتلك النمس فراءً سميكاً وفكين بأسنان قوية، ويعرف النمس بقدرته الهائلة على قتل الثعابين، لذلك هو حيوان محبوب خصوصاً في الهند.

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