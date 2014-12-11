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سهم #أرامكو يقفز بالحد الأقصى 10 % في أول دقائق مزاد الافتتاح

"تداول" كانت قد أعلنت أمس تمديد فترة مزاد الافتتاح في اليوم الأول

قفز سهم #أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

من جهتها، قالت "تداول" إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة #أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية #تداول.

وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة ستبقى كما هي دون أيّ تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

أرامكو السعودية تداول السوق المالية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سهم #أرامكو يقفز بالحد الأقصى 10 % في أول دقائق مزاد الافتتاح
سبق

قفز سهم #أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

من جهتها، قالت "تداول" إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة #أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية #تداول.

وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة ستبقى كما هي دون أيّ تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
09:52 AM

سهم #أرامكو يقفز بالحد الأقصى 10 % في أول دقائق مزاد الافتتاح

"تداول" كانت قد أعلنت أمس تمديد فترة مزاد الافتتاح في اليوم الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,084

قفز سهم #أرامكو بالحد الأقصى (10%) في أول دقائق مزاد الافتتاح عند 35.2 ريال.

من جهتها، قالت "تداول" إنه يبدأ -بعد قليل- حفل إدراج شركة #أرامكو السعودية في السوق المالية السعودية #تداول.

وأمس، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

كما سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12 / 11 / 2019م في الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً.. وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسة ستبقى كما هي دون أيّ تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

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