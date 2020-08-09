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جامعة جازان تبدأ القبول في برامج ودبلومات خدمة المجتمع

في 17 برنامجًا للفصل الدراسي الأول وبطاقة 5 آلاف مقعد

بدأت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عملية القبول والتسجيل الإلكتروني في 17 برنامجًا ودبلومًا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ وبطاقة استيعابية تصل لـ 5 آلاف مقعد.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، منوهًا بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة وتحديث البرامج بما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة الطاقة الاستيعابية للراغبين في الالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة.

فيما أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد حنتول أن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة الجامعة، وذلك بالدخول على رابط العمادة، مشددًا على أهمية تسجيل البيانات بدقة، فيما يتطلب الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة"، ويتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس".

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تبدأ القبول في برامج ودبلومات خدمة المجتمع
سبق

بدأت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عملية القبول والتسجيل الإلكتروني في 17 برنامجًا ودبلومًا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ وبطاقة استيعابية تصل لـ 5 آلاف مقعد.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، منوهًا بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة وتحديث البرامج بما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة الطاقة الاستيعابية للراغبين في الالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة.

فيما أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد حنتول أن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة الجامعة، وذلك بالدخول على رابط العمادة، مشددًا على أهمية تسجيل البيانات بدقة، فيما يتطلب الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة"، ويتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس".

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
03:27 PM

جامعة جازان تبدأ القبول في برامج ودبلومات خدمة المجتمع

في 17 برنامجًا للفصل الدراسي الأول وبطاقة 5 آلاف مقعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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بدأت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عملية القبول والتسجيل الإلكتروني في 17 برنامجًا ودبلومًا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ وبطاقة استيعابية تصل لـ 5 آلاف مقعد.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن عملية القبول بدأت اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، منوهًا بمتابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لبرامج العمادة بما يحقق دور الجامعة المجتمعي في تأهيل الكوادر الشابة وتحديث البرامج بما ينسجم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وزيادة الطاقة الاستيعابية للراغبين في الالتحاق ببرامج ودبلومات العمادة.

فيما أوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد حنتول أن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة الجامعة، وذلك بالدخول على رابط العمادة، مشددًا على أهمية تسجيل البيانات بدقة، فيما يتطلب الالتحاق ببرامج الدبلوم العالي للمحاماة حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة"، ويتطلب الالتحاق بالدبلوم العالي في الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصصات "علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس".

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