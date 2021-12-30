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أكثر من ألف متر مربع يغطيها روبوت تطهير المسجد الحرام لكل ساعة عمل

ضمن كيف نكون قدوة وبسعة تتجاوز ٦٨ لترًا للماء ويغطي أكثر من ألف متر مربع

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت تطهير المسجد الحرام؛ وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"؛ حيث عَمِلت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير روبوتات ذكية لتطهير مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

ويقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، لمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لترًا للماء النظيف (68.14) لترًا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM)، ويغطي (2045.26) مترًا مربعًا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ(٨) كاميرات تعمل كحساسات قسمت وفق الترتيب التالي: حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد إلى (25) مترًا، وحساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت، كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أصوات يمكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.

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أكثر من ألف متر مربع يغطيها روبوت تطهير المسجد الحرام لكل ساعة عمل
سبق

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت تطهير المسجد الحرام؛ وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"؛ حيث عَمِلت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير روبوتات ذكية لتطهير مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

ويقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، لمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لترًا للماء النظيف (68.14) لترًا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM)، ويغطي (2045.26) مترًا مربعًا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ(٨) كاميرات تعمل كحساسات قسمت وفق الترتيب التالي: حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد إلى (25) مترًا، وحساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت، كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أصوات يمكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
08:55 AM

أكثر من ألف متر مربع يغطيها روبوت تطهير المسجد الحرام لكل ساعة عمل

ضمن كيف نكون قدوة وبسعة تتجاوز ٦٨ لترًا للماء ويغطي أكثر من ألف متر مربع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوت تطهير المسجد الحرام؛ وذلك ضمن مبادرة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"؛ حيث عَمِلت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على دعم منظومة التطهير في المسجد الحرام، بتوفير روبوتات ذكية لتطهير مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام.

ويعمل روبوت تطهير المسجد الحرام لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألف متر مربع لكل ساعة عمل.

ويقوم الروبوت بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، لمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن الروبوت الذكي (300) كيلو غرام مع خزان بسعة (68.14) لترًا للماء النظيف (68.14) لترًا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM)، ويغطي (2045.26) مترًا مربعًا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جرى تجهيزه بـ(٨) كاميرات تعمل كحساسات قسمت وفق الترتيب التالي: حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد إلى (25) مترًا، وحساسات (٣د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، وحساسات (٢د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت، كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أصوات يمكن أن تؤثر على أجواء المصلين والطائفين في المسجد الحرام.

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