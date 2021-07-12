مكة المكرّمة.. 24000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
منذ بدء العمل تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز
استفاد أكثر من 24000 مراجع، من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور، الخالدية، حداء، شرائع المجاهدين، أبو عروة بقطاع الجموم، غران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل العام.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
مكة المكرّمة.. 24000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-12
استفاد أكثر من 24000 مراجع، من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور، الخالدية، حداء، شرائع المجاهدين، أبو عروة بقطاع الجموم، غران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل العام.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
01:13 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
02:18 PM
مكة المكرّمة.. 24000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"
منذ بدء العمل تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز
استفاد أكثر من 24000 مراجع، من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور، الخالدية، حداء، شرائع المجاهدين، أبو عروة بقطاع الجموم، غران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل العام.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.