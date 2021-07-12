مكة المكرّمة.. 24000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

منذ بدء العمل تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز

استفاد أكثر من 24000 مراجع، من خدمات عيادات "تطمن" في مكة المكرّمة، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبيّنت صحة مكة المكرّمة أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال سبع عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية ومستشفيات هي، مركز المنصور، الخالدية، حداء، شرائع المجاهدين، أبو عروة بقطاع الجموم، غران بقطاع خليص، ومستشفى الكامل العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.