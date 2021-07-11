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"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة

أشاد بنمو حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العماني، ناصر بن سعيد الهاجري: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات.

وأضاف أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

وأوضح "الهاجري" أن مجلس الأعمال السعودي - العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبَي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.

وأكد أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًّا مستمرًّا خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث كان مقدار التبادل في العام 2010م "757.4" مليون ريال سعودي، ووصل إلى "542.11" مليون ريال سعودي في 2020م.

ونوه إلى مجلس الأعمال السعودي - العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين؛ منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحة فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.


وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العُماني: "إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي - العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة
سبق

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العماني، ناصر بن سعيد الهاجري: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات.

وأضاف أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

وأوضح "الهاجري" أن مجلس الأعمال السعودي - العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبَي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.

وأكد أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًّا مستمرًّا خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث كان مقدار التبادل في العام 2010م "757.4" مليون ريال سعودي، ووصل إلى "542.11" مليون ريال سعودي في 2020م.

ونوه إلى مجلس الأعمال السعودي - العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين؛ منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحة فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.


وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العُماني: "إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي - العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة".

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:28 PM

"الهاجري": زيارة السلطان "هيثم بن طارق" تؤكد عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة

أشاد بنمو حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري

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حمد الفراج - الرياض
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قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العماني، ناصر بن سعيد الهاجري: إن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تبيّن عمق العلاقات بين المملكة والسلطنة في شتى المجالات.

وأضاف أن القطاع الاقتصادي يحظى بأهمية بالغة في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.

وأوضح "الهاجري" أن مجلس الأعمال السعودي - العُماني عمل على تعزيز العمل المشترك بين البلدين للوصول إلى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبَي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين وفود رجال أعمال البلدين نتج عنها تبادل الفرص المتاحة بين البلدين والاتفاق على رفع تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية والاستثمارية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مباشرة بين شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات وشركات التعدين لبحث مجالات التعاون المتوفرة والمستقبلية وفق الاحتياجات الحقيقية.

وأكد أن حجم شراكات رجال الأعمال في البلدين ومقدار التبادل التجاري يشهد نموًّا مستمرًّا خلال السنوات العشر الماضية؛ حيث كان مقدار التبادل في العام 2010م "757.4" مليون ريال سعودي، ووصل إلى "542.11" مليون ريال سعودي في 2020م.

ونوه إلى مجلس الأعمال السعودي - العُماني الذي قدم خلال السنوات الماضية العديد من الشراكات في قطاع الأعمال بين البلدين؛ منها الزيارة الناجحة لمدينة الدقم الاقتصادية والاطلاع على الفرص المتاحة فيها، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الأخرى المتبادلة بين الطرفين، من خلال اتحاد الغرف السعودية ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة.


وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - العُماني: "إن أبرز القرارات والاتفاقات التي اتخذت من خلال مجلس الأعمال السعودي - العُماني، هي التركيز على القطاعات الواعدة لدى الدولتين، وتحديد التفاصيل وفق خطة زمنية معينة ونهج واضح، وإشراك رؤساء لجان القطاعية المتخصصة من قبل رؤساء مجلس الأعمال المشترك كل على حدة، وتلخيص التوصيات وعرضها، وتشكيل لجان منبثقة من مجلس الأعمال المشترك، وفق القطاعات التي يتم تحديدها خلال الورشة، إضافة إلى تكثيف اللقاءات لتعظيم الفائدة".

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