وفاة المصور مهند العمودي.. لقطات فرح رصدتها عدسته

المقبلون على الزواج في المنطقة كانوا يتسابقون عليه لتوثيق أفراحهم

انتقل إلى رحمة الله تعالى المصور الفوتوغرافي الشاب مهند العمودي الذي عُرف بموثق لحظات الفرح، الذي مارس توثيق فعاليات منطقة جازان والخروج بلقطات الفرح منها فقط ليبرزها في عدد من المعارض الذي شارك فيها وفائز بعدد من الجوائز.

ويتسابق المقبلون على الزواج في منطقة جازان للمصور مهند العمودي ليوثق أفراحهم، وذلك لما لمسوه منه في إتقانه للصور الفرائحية وعرضها بصفحاته ومشاركته بها في عدد من المعارض.

وشيع الجموع اليوم بمحافظة أبو عريش المصور العمودي بعد صلاة العصر فيما تم مواراته الثرى بمقبرة العمادية.

وتبرز "سبق" مجموعة من أعمال المصور العمودي التي شارك بها في عدد من المعارض والذي رعاها أمير منطقة جازان.