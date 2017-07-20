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جماهير "الهلال" تبدي قلقها.. بداية الإدارة الجديدة غير مبشرة!

أبدت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قلقها حيال مستقبل فريقها الكروي في منافسات الموسم الجديد، على خلفية فشل الإدارة في العديد من الملفات التفاوضية للاعبين جدد وقدامى.

ودخلت إدارة فهد بن نافل في الهلال في مفاوضات مع لاعبين، لكن لم يكتب لها النجاح في أي صفقة محلية حتى الآن.

وفشلت إدارة الزعيم في ملف اللاعب التعاوني عبدالفتاح آدم الذي انتقل للنصر واللاعب هارون كمارا الذي انتقل للاتحاد، كما أوقفت مفاوضاتها على تجديد عقد اللاعب الإماراتي عموري ولازالت في مفاوضات للإبقاء على البيروفي كاريلو.

كما لم يكتب النجاح لمفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون لاعب انترناسيونال ولا زالت في مفارضات مع الجناح إدميلسون.

وتترقب جماهير الفريق إبرام تعاقدات جديدة لتقوية الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث تنتظر الجماهير التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، إضافة لبديل للاعب عموري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "الهلال" تبدي قلقها.. بداية الإدارة الجديدة غير مبشرة!
سبق

أبدت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قلقها حيال مستقبل فريقها الكروي في منافسات الموسم الجديد، على خلفية فشل الإدارة في العديد من الملفات التفاوضية للاعبين جدد وقدامى.

ودخلت إدارة فهد بن نافل في الهلال في مفاوضات مع لاعبين، لكن لم يكتب لها النجاح في أي صفقة محلية حتى الآن.

وفشلت إدارة الزعيم في ملف اللاعب التعاوني عبدالفتاح آدم الذي انتقل للنصر واللاعب هارون كمارا الذي انتقل للاتحاد، كما أوقفت مفاوضاتها على تجديد عقد اللاعب الإماراتي عموري ولازالت في مفاوضات للإبقاء على البيروفي كاريلو.

كما لم يكتب النجاح لمفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون لاعب انترناسيونال ولا زالت في مفارضات مع الجناح إدميلسون.

وتترقب جماهير الفريق إبرام تعاقدات جديدة لتقوية الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث تنتظر الجماهير التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، إضافة لبديل للاعب عموري.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:20 PM

جماهير "الهلال" تبدي قلقها.. بداية الإدارة الجديدة غير مبشرة!

A A A
محمد السيّد - الرياض
16
8,532

أبدت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قلقها حيال مستقبل فريقها الكروي في منافسات الموسم الجديد، على خلفية فشل الإدارة في العديد من الملفات التفاوضية للاعبين جدد وقدامى.

ودخلت إدارة فهد بن نافل في الهلال في مفاوضات مع لاعبين، لكن لم يكتب لها النجاح في أي صفقة محلية حتى الآن.

وفشلت إدارة الزعيم في ملف اللاعب التعاوني عبدالفتاح آدم الذي انتقل للنصر واللاعب هارون كمارا الذي انتقل للاتحاد، كما أوقفت مفاوضاتها على تجديد عقد اللاعب الإماراتي عموري ولازالت في مفاوضات للإبقاء على البيروفي كاريلو.

كما لم يكتب النجاح لمفاوضاتها مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون لاعب انترناسيونال ولا زالت في مفارضات مع الجناح إدميلسون.

وتترقب جماهير الفريق إبرام تعاقدات جديدة لتقوية الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث تنتظر الجماهير التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، إضافة لبديل للاعب عموري.

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