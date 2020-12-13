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اختتام فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية

نظمه نادي الوحدة بمكة المكرمة تحت شعار "تجمعنا وحدة"

اختتمت فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية، والذي نظمه نادي الوحدة الرياضي، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية رئيس نادي الوحدة الرياضي، واستمر ثلاثة أيام.

واشتمل الملتقى في يومه الأول على تعارف بين ممثلي الأندية، ومشاورات ثنائية وجماعية وأداء العمرة، وتضمن اليوم الثاني ورش عمل مطولة شملت عرض تجارب الأندية. فيما اختتم الملتقى بجولة مع برنامج "متع ناظريك ببكة" مهداة من المنتدى السياحي التطوعي، بإشراف مركز الزهراء الاجتماعي.

كان الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة حسن دحلان، قد افتتح الملتقى عن بُعد، بكلمة ترحيبية ومداخلة لرئيس المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد العربي السعودية، نزيه النصر، شكر من خلالها نادي الوحدة على المبادرة المميزة، ورحب بالحاضرين وتفاعلهم بهذا الجانب، ووعد بدعم كل ما يتوصل إليه من توصيات.

وعرض -خلال الملتقى- كل من ممثلي الأندية المشاركة ما لديهم من توصيات، على أن يتم رفعها للاتحاد العربي السعودي ورئيس نادي الوحدة، وممثلي الأندية؛ لاعتمادها من قبل رؤساء الأندية.

وكرّم نادي الوحدة، ممثلاً في المستشار الإعلامي، المشرف على العلاقات العامة بنادي الوحدة الرياضي، الزميل ماجد المفضلي، ومدير المركز الإعلامي بنادي الوحدة، الزميل فواز الحارثي، ومشرف المسؤولية الاجتماعية، عصام البركاتي.

حضر الملتقى عضو المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي سابقًا، عوض آل خضر، وأمين رابطة فرق أحياء مكة المكرمة، محيميد النفيعي.

ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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اختتام فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية
سبق

اختتمت فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية، والذي نظمه نادي الوحدة الرياضي، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية رئيس نادي الوحدة الرياضي، واستمر ثلاثة أيام.

واشتمل الملتقى في يومه الأول على تعارف بين ممثلي الأندية، ومشاورات ثنائية وجماعية وأداء العمرة، وتضمن اليوم الثاني ورش عمل مطولة شملت عرض تجارب الأندية. فيما اختتم الملتقى بجولة مع برنامج "متع ناظريك ببكة" مهداة من المنتدى السياحي التطوعي، بإشراف مركز الزهراء الاجتماعي.

كان الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة حسن دحلان، قد افتتح الملتقى عن بُعد، بكلمة ترحيبية ومداخلة لرئيس المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد العربي السعودية، نزيه النصر، شكر من خلالها نادي الوحدة على المبادرة المميزة، ورحب بالحاضرين وتفاعلهم بهذا الجانب، ووعد بدعم كل ما يتوصل إليه من توصيات.

وعرض -خلال الملتقى- كل من ممثلي الأندية المشاركة ما لديهم من توصيات، على أن يتم رفعها للاتحاد العربي السعودي ورئيس نادي الوحدة، وممثلي الأندية؛ لاعتمادها من قبل رؤساء الأندية.

وكرّم نادي الوحدة، ممثلاً في المستشار الإعلامي، المشرف على العلاقات العامة بنادي الوحدة الرياضي، الزميل ماجد المفضلي، ومدير المركز الإعلامي بنادي الوحدة، الزميل فواز الحارثي، ومشرف المسؤولية الاجتماعية، عصام البركاتي.

حضر الملتقى عضو المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي سابقًا، عوض آل خضر، وأمين رابطة فرق أحياء مكة المكرمة، محيميد النفيعي.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
04:02 PM

اختتام فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية

نظمه نادي الوحدة بمكة المكرمة تحت شعار "تجمعنا وحدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية بالأندية السعودية، والذي نظمه نادي الوحدة الرياضي، ممثلاً بالمسؤولية الاجتماعية، تحت رعاية رئيس نادي الوحدة الرياضي، واستمر ثلاثة أيام.

واشتمل الملتقى في يومه الأول على تعارف بين ممثلي الأندية، ومشاورات ثنائية وجماعية وأداء العمرة، وتضمن اليوم الثاني ورش عمل مطولة شملت عرض تجارب الأندية. فيما اختتم الملتقى بجولة مع برنامج "متع ناظريك ببكة" مهداة من المنتدى السياحي التطوعي، بإشراف مركز الزهراء الاجتماعي.

كان الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة حسن دحلان، قد افتتح الملتقى عن بُعد، بكلمة ترحيبية ومداخلة لرئيس المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد العربي السعودية، نزيه النصر، شكر من خلالها نادي الوحدة على المبادرة المميزة، ورحب بالحاضرين وتفاعلهم بهذا الجانب، ووعد بدعم كل ما يتوصل إليه من توصيات.

وعرض -خلال الملتقى- كل من ممثلي الأندية المشاركة ما لديهم من توصيات، على أن يتم رفعها للاتحاد العربي السعودي ورئيس نادي الوحدة، وممثلي الأندية؛ لاعتمادها من قبل رؤساء الأندية.

وكرّم نادي الوحدة، ممثلاً في المستشار الإعلامي، المشرف على العلاقات العامة بنادي الوحدة الرياضي، الزميل ماجد المفضلي، ومدير المركز الإعلامي بنادي الوحدة، الزميل فواز الحارثي، ومشرف المسؤولية الاجتماعية، عصام البركاتي.

حضر الملتقى عضو المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي سابقًا، عوض آل خضر، وأمين رابطة فرق أحياء مكة المكرمة، محيميد النفيعي.

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