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بالفيديو.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان

تسببت في شل الحركة المرورية والتجارية

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز بحر أبو سكينة غرب عسير في قطع الطريق وعزل السكان وتوقف حركة المسافرين.

وكانت إحدى الشركات قد قامت بإنشاء عبارة صغيرة الحجم في جهل منها بما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة جريان الوادي بالسيول بعد مباشرتها لصيانة كبري وادي الحازم بآل ختارش الطريق الدولي الرابط بين الحريضة بحر أبوسكينة محايل.

هذا ولا يزال الطريق مقطوعًا منذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا وسط محاولات فاشلة من بعض قائدي المركبات والشاحنات في العبور، فيما قالت مصادر "سبق" إن هنالك طريقًا بديلًا لا يمكن عبوره بسبب السيول التي يشهدها حاليًا.

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بالفيديو.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز بحر أبو سكينة غرب عسير في قطع الطريق وعزل السكان وتوقف حركة المسافرين.

وكانت إحدى الشركات قد قامت بإنشاء عبارة صغيرة الحجم في جهل منها بما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة جريان الوادي بالسيول بعد مباشرتها لصيانة كبري وادي الحازم بآل ختارش الطريق الدولي الرابط بين الحريضة بحر أبوسكينة محايل.

هذا ولا يزال الطريق مقطوعًا منذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا وسط محاولات فاشلة من بعض قائدي المركبات والشاحنات في العبور، فيما قالت مصادر "سبق" إن هنالك طريقًا بديلًا لا يمكن عبوره بسبب السيول التي يشهدها حاليًا.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:39 PM

بالفيديو.. السيول تقطع طريق محايل- بحر أبو سكينة وتعزل السكان

تسببت في شل الحركة المرورية والتجارية

A A A
محمد طيران - عسير
4
5,395

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدها مركز بحر أبو سكينة غرب عسير في قطع الطريق وعزل السكان وتوقف حركة المسافرين.

وكانت إحدى الشركات قد قامت بإنشاء عبارة صغيرة الحجم في جهل منها بما يمكن أن ينتج عن ذلك في حالة جريان الوادي بالسيول بعد مباشرتها لصيانة كبري وادي الحازم بآل ختارش الطريق الدولي الرابط بين الحريضة بحر أبوسكينة محايل.

هذا ولا يزال الطريق مقطوعًا منذ الساعة الثانية والنصف ظهرًا وسط محاولات فاشلة من بعض قائدي المركبات والشاحنات في العبور، فيما قالت مصادر "سبق" إن هنالك طريقًا بديلًا لا يمكن عبوره بسبب السيول التي يشهدها حاليًا.

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