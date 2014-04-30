الأخضر يواصل تحضيراته للمونديال بحصتين .. وبيتزي يجري مناورة بين اللاعبين

خصص المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي اليوم الأحد حصة تدريبية صباحية للاعبي المنتخب على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقامة الصيف المقبل في روسيا.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب وتمارين الإحماء، قبل أن يتحول للتدريبات الفنية عبر حصص خصصها للتمرير في مساحات متنوعة، وتمرين بالاحتفاظ بالكرة، ليجري بعد ذلك تقسيمة على نصف مساحة الملعب.



وخصص بيتزي في الفترة المسائية حصة تدريبية أجريت على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي ركزت على تمارين لياقية، بدأت بالجري، ثم تمارين تقوية فردية، قبل أن تختتم الحصة بتمارين الإطالة.



وسيجري المنتخب السعودي صباح غدٍ الاثنين حصة صباحية عند العاشرة والنصف صباحًا "بتوقيت إسبانيا" على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي.



من جانب آخر، شدد لاعب وسط المنتخب السعودي تيسير الجاسم على أهمية المرحلة الحالية من البرنامج الإعدادي لمعسكر المنتخب كونه سيُساهم في رفع التحمل البدني لكل لاعب ودعم اللياقة بما يتناسب مع مستوى كأس العالم وبما ينعكس عليهم إيجابيًا داخل أرضية الملعب.



وأكد الجاسم أهمية اللقاءات الودية القوية التي سيخوضها المنتخب خلال البرنامج الإعدادي، خصوصًا أنها ستساعدهم على ارتفاع الأداء الفني بما يتوافق مع مباريات كأس العالم.



وعن الهدف المرسوم في المرحلة الحالية قال: "هدفنا جميعًا أن نصل إلى كأس العالم ونحن في مستوى بدني وفني قوي لأن هذا الحدث يمثل لنا ثقلاً كبيرًا في الظهور بالصورة المشرفة، ولذلك جميع اللاعبين يعيشون في تركيز عالٍ خلال المرحلة الحالية من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة".