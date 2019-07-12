"ميرفت طيب" منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم
قام الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بتكليف الإعلامية ميرفت محمود طيب منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم من تاريخه وحتى 1 / 8 /2020م ( متطوعة).
ويأتي هذا التكليف في إطار تطوير نشاط الاتحاد وبرامجه وأنشطته وفتح الباب أمام الكفاءات الكشفية.
وأكد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ثقته في أن "الطيب" ستبذل جهدها كما عهدها دومًا، متمنين لها التوفيق لخدمة الكشاف المسلم في جميع أنحاء العالم.
"ميرفت طيب" منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم
عبدالعزيز السلمي
سبق
2019-07-12
قام الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بتكليف الإعلامية ميرفت محمود طيب منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم من تاريخه وحتى 1 / 8 /2020م ( متطوعة).
ويأتي هذا التكليف في إطار تطوير نشاط الاتحاد وبرامجه وأنشطته وفتح الباب أمام الكفاءات الكشفية.
وأكد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ثقته في أن "الطيب" ستبذل جهدها كما عهدها دومًا، متمنين لها التوفيق لخدمة الكشاف المسلم في جميع أنحاء العالم.
12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:25 AM
"ميرفت طيب" منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم
قام الاتحاد العالمي للكشاف المسلم بتكليف الإعلامية ميرفت محمود طيب منسقة إعلامية للاتحاد العالمي للكشاف المسلم من تاريخه وحتى 1 / 8 /2020م ( متطوعة).
ويأتي هذا التكليف في إطار تطوير نشاط الاتحاد وبرامجه وأنشطته وفتح الباب أمام الكفاءات الكشفية.
وأكد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ثقته في أن "الطيب" ستبذل جهدها كما عهدها دومًا، متمنين لها التوفيق لخدمة الكشاف المسلم في جميع أنحاء العالم.