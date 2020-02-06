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شاهد.. تنسيق بين "الهيئة" والأمن ينتهي بضبط مصنع خمور بوادٍ بعسير

19 برميلاً سعة 350 لتراً مملوءة.. وتسليم الموقع والمضبوطات للمعنيين

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

وقد اكتشف أفراد هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن 19 برميلاً سعة 350 لتراً مملوءة بالمادة المخمرة داخل المصنع، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وقد تم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسير الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تنسيق بين "الهيئة" والأمن ينتهي بضبط مصنع خمور بوادٍ بعسير
سبق

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

وقد اكتشف أفراد هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن 19 برميلاً سعة 350 لتراً مملوءة بالمادة المخمرة داخل المصنع، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وقد تم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
01:32 PM

شاهد.. تنسيق بين "الهيئة" والأمن ينتهي بضبط مصنع خمور بوادٍ بعسير

19 برميلاً سعة 350 لتراً مملوءة.. وتسليم الموقع والمضبوطات للمعنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
2
1,732

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

وقد اكتشف أفراد هيئة الأمر بالمعروف ورجال الأمن 19 برميلاً سعة 350 لتراً مملوءة بالمادة المخمرة داخل المصنع، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في التصنيع.

وقد تم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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