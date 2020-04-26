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وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع

بعد الاضطرابات القاسية التي هزت الأسواق

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

النفط

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وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع
سبق

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:25 PM

وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع

بعد الاضطرابات القاسية التي هزت الأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

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