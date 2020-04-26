أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26 أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 02:25 PM

وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع بعد الاضطرابات القاسية التي هزت الأسواق





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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.