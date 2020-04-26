أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.
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وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع
بعد الاضطرابات القاسية التي هزت الأسواق
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.النفط
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وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاعصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-26
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:25 PM
وزير الطاقة الروسي: توقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم للارتفاع
بعد الاضطرابات القاسية التي هزت الأسواق
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه من المتوقع أن يعاود الطلب على النفط في العالم الارتفاع في المستقبل المنظور، بعد الاضطرابات القاسية التي هزت أسواق الطاقة مؤخرا.
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