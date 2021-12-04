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"الخليوي": الثلاثاء القادم موعد مربعانية الشتاء.. وفيها أطول ليلة في العام

قال: شدة البرد تكون غالبًا في الظل وداخل المنازل لأنها مرتبطة ببرودة الأرض

‬أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن فصل الشتاء سيبدأ مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في الثلاثاء القادم 3 جمادى الأولى، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة؛ ليكون مجموعها 39 يومًا؛ لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، تكون أطول ليلة في العام في 21 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وأردف: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصماء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وتابع: يأتي بعد المربعانية موسم الشبط في 15 يناير، وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة، وكل نوْء عدد أيامه 13 يومًا، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سُمِّيَ بـ"مقرقع البيبان".

وقال "الخليوي": في الشبط تكون "الأسابيع"، حتى قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"؛ ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

واختتم: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخليوي": الثلاثاء القادم موعد مربعانية الشتاء.. وفيها أطول ليلة في العام
سبق

‬أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن فصل الشتاء سيبدأ مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في الثلاثاء القادم 3 جمادى الأولى، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة؛ ليكون مجموعها 39 يومًا؛ لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، تكون أطول ليلة في العام في 21 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وأردف: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصماء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وتابع: يأتي بعد المربعانية موسم الشبط في 15 يناير، وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة، وكل نوْء عدد أيامه 13 يومًا، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سُمِّيَ بـ"مقرقع البيبان".

وقال "الخليوي": في الشبط تكون "الأسابيع"، حتى قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"؛ ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

واختتم: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
03:05 PM

"الخليوي": الثلاثاء القادم موعد مربعانية الشتاء.. وفيها أطول ليلة في العام

قال: شدة البرد تكون غالبًا في الظل وداخل المنازل لأنها مرتبطة ببرودة الأرض

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عويد التومي - رفحاء
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‬أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن فصل الشتاء سيبدأ مع بداية موسم "مربعانية الشتاء" في الثلاثاء القادم 3 جمادى الأولى، الموافق 7 ديسمبر الجاري.

وقال "الخليوي" لـ"سبق": تتكون المربعانية من ثلاثة أنواء، كل نوء منها 13 يومًا، بدءًا بالإكليل، ثم القلب، ثم الشولة؛ ليكون مجموعها 39 يومًا؛ لكنها -جبرًا للكسر- سُميت "الأربعينية" أو "المربعانية".

وأضاف: في نوء القلب وسط المربعانية، تكون أطول ليلة في العام في 21 ديسمبر، ثم بعد ذلك يبدأ الليل بالتناقص تدريجيًّا، وتسمى هذه الظاهرة بالانقلاب الشتوي.

وأردف: في المربعانية تكون شدة البرد غالبًا في الظل وداخل المنازل؛ لأن برودتها تكون ببرودة الأرض، بعكس برد الشبط والعقارب، فالبرودة غالبًا بسبب الرياح؛ لذلك يكون وسط المنازل أكثر دفئًا، ويطلق على المربعانية اسم "الصماء" بسبب توقف نمو النباتات فيها.

وتابع: يأتي بعد المربعانية موسم الشبط في 15 يناير، وتتكون من نوئين هما: النعايم والبلدة، وكل نوْء عدد أيامه 13 يومًا، وتنشط الرياح الباردة في موسم الشبط حتى سُمِّيَ بـ"مقرقع البيبان".

وقال "الخليوي": في الشبط تكون "الأسابيع"، حتى قيل "أسبوع سم، وأسبوع دم، وأسبوع يسيل الدسم"؛ ففي الأسبوع الأول قد تموت البهائم من شدة البرد، وفي الثاني يسيل الدم من أنوف الإبل من البرد، وفي الثالث يبدأ الدفء.

واختتم: يطلق على المربعانية والأسابيع الثلاثة الأولى من الشبط اسم الستينية.

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