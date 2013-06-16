في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي

بهدف الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.