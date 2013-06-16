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في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي

بهدف الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي
سبق

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:21 PM

في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي

بهدف الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
10
11,267

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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200 مليون

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