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"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية

تشمل عددًا من التخصصات على مستوى المَرافق والمستشفيات

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.
وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".
وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:
https://talents.msd.med.sa/

وزارة الدفاع وظائف شاغرة الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.
وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".
وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:
https://talents.msd.med.sa/

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
01:52 PM

"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية

تشمل عددًا من التخصصات على مستوى المَرافق والمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,078

أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.
وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".
وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:
https://talents.msd.med.sa/

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