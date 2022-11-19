أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة. وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة". وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية: https://talents.msd.med.sa/

"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-19 أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".

وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:

https://talents.msd.med.sa/

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 01:52 PM

"الدفاع" تعلن عن وظائف للجنسين بالإدارة العامة للخدمات الطبية تشمل عددًا من التخصصات على مستوى المَرافق والمستشفيات





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أعلنت وزارة الدفاع، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.

وذكرت الوزارة أن الوظائف المتاحة في تخصصات "أطباء، صيادلة، أخصائيين وفنيين صحيين، مهندسين وفنيين، تمريض، إداريين، والخدمات المساندة".

وأوضحت أنه للتقديم على الوظائف المطروحة، يمكن الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية:

https://talents.msd.med.sa/