نائب أمير مكة يطلع على تطوير المرافق والطرق ومشاريع واجهة أبحر البحرية

خلال ترؤسه اجتماعًا بحضور أمين جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، على المشاريع التي تنفذها أمانة محافظة جدة، ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً بحضور أمين جدة، صالح التركي، وعدد من قيادات الأمانة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يضم عشرة مرافق على مساحة 2,5 كلم طولي.

ويشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى خدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية، وشاطئ رملي ومنطقة للسباحة، ومناطق استثمارية.

كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف م2، وتحوي منطقة ألعاب أطفال على مساحة تصل إلى 8 آلاف م2، ومسطحات خضراء ومرافق رياضية وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل، وزراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان، خلال الاجتماع مشاريع تطوير الطرقات بالمدينة، إضافة للمواقع المخصصة لرياضة المشي ومشاريع الساحات البلدية والهادفة لخلق ساحات ومسطحات خضراء ومناطق ترفيهية ومفتوحة وألعاب أطفال لخدمة السكان، كذلك مشاريع تطوير مداخل مدينة جدة بهدف تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.