"الإسكان التنموي" يوقع اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة في 6 مناطق بالمملكة

تغطي أعمال البناء في 15 مدينة لتوفير المزيد من الوحدات للمستفيدين

أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن توقيع اتفاقيتين لبناء 4867 وحدة سكنية مع كل من شركة "ساينو هايدرو كوربوريشن" وشركة "سي إم إي سي السعودية للمقاولات"، وذلك بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.

وفي التفاصيل، أوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات التي تمت برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد تشن ويتشينغ، تتلخص في بناء وحدات سكنية جديدة في 15 مدينة ومحافظة، تتوزع على 6 مناطق حول المملكة.

وذكر البيان أن هذه الاتفاقيات ستغطي مناطق مكة المكرمة، عسير، الحدود الشمالية، جازان، الجوف والباحة، إذ من المزمع أن تبدأ أعمال البناء في (الليث، بيشة، النماص، ظهران الجنوب، سراة عبيدة، المجاردة، محايل عسير، طريف، بلجرشي، الحجرة، بيش، الدرب، العيدابي، دومة الجندل، وطبرجل).

وأضاف أن شركة ساينو هايدرو كوربوريشن ستتولى بناء (3753) وحدة سكنية بحسب التوزيع الآتي: (1732) وحدة سكنية في منطقة عسير، و(1399) وحدة في منطقة جازان، و(444) في منطقة الباحة، و(178) وحدة في منطقة مكة المكرمة، وبالمقابل ستتولى شركة سي إم السعودية للمقاولات بناء (1114) وحدة سكنية بواقع (814) وحدة في منطقة الجوف، و(300) وحدة في منطقة الحدود الشمالية.

ويأتي خيار البناء كأحد خيارات "الإسكان التنموي" لتوفير المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى الخيارات الأخرى ومنها شراء الوحدات السكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن للانتفاع بها وفق احتياجاتهم.