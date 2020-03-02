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نهائي كأس العرب للشباب في الدمام: الدخول مجاناً والسحب على 20 جوالاً

وفد من الاتحاد العربي قام بزيارة " الزياني "

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، الدعوة للجماهير الرياضية، لحضور نهائي البطولة الأربعاء المقبل، والذي يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الدخول سيكون مجاناً للجماهير بالإضافة إلى السحب على 20 جهاز جوال ( آيفون).

من جانب آخر قام وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم بزيارة للمدرب الوطني السعودي القدير خليل الزياني في منزله، وقدم عضو مجلس الاتحاد العربي غانم أحمد درع الاتحاد للزياني، نيابة عن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نهائي كأس العرب للشباب في الدمام: الدخول مجاناً والسحب على 20 جوالاً
سبق

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، الدعوة للجماهير الرياضية، لحضور نهائي البطولة الأربعاء المقبل، والذي يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الدخول سيكون مجاناً للجماهير بالإضافة إلى السحب على 20 جهاز جوال ( آيفون).

من جانب آخر قام وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم بزيارة للمدرب الوطني السعودي القدير خليل الزياني في منزله، وقدم عضو مجلس الاتحاد العربي غانم أحمد درع الاتحاد للزياني، نيابة عن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:43 PM

نهائي كأس العرب للشباب في الدمام: الدخول مجاناً والسحب على 20 جوالاً

وفد من الاتحاد العربي قام بزيارة " الزياني "

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أحمد سرور - الرياض
0
534

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، الدعوة للجماهير الرياضية، لحضور نهائي البطولة الأربعاء المقبل، والذي يجمع منتخب تونس ونظيره السنغال، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن الدخول سيكون مجاناً للجماهير بالإضافة إلى السحب على 20 جهاز جوال ( آيفون).

من جانب آخر قام وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم بزيارة للمدرب الوطني السعودي القدير خليل الزياني في منزله، وقدم عضو مجلس الاتحاد العربي غانم أحمد درع الاتحاد للزياني، نيابة عن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

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