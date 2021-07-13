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"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء

سجلت أعلى حصيلة وفيات في المنطقة وقارة أفريقيا

أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

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بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء
سبق

أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:47 PM

بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء

سجلت أعلى حصيلة وفيات في المنطقة وقارة أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

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