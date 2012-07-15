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الطائف.. حملة للكشف عن ضغط الدم و5 حالات في أول أيامها

تستمر 3 أسابيع ضمن مبادرات الارتقاء بالصحة العامة

شرع مجمع الملك فيصل بالطائف في تنفيذ حملة على المنازل التي فيها مرضى خاضعون للرعاية الطبية المنزلية؛ للكشف المبكر عن ارتفاع الضغط لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم؛ حيث تم الكشف على 37 شخصًا ما بين مرضى وذويهم في اليوم الأول، وتم تحويل خمسة من ذوي المرضى إلى المركز الصحي بالوشحاء، بعد اكتشاف إصابتهم بضغط دم مرتفع.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول "مبارك اليامي" إلى أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية بالمديرية؛ مؤكدًا أن المجمع أعد خطة شاملة لاستهداف جميع مرضى الطب المنزلي من أجل العمل على اكتشاف أي حالات في ارتفاع ضغط الدم لديهم أو أقاربهم؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرات رؤية 2030؛ بهدف الارتقاء بالصحة العامة والتركيز على الصحة الوقائية في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المبادارات المهمة في عدة مجالات تصب جميعها في مصلحة الجميع.

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الطائف.. حملة للكشف عن ضغط الدم و5 حالات في أول أيامها
سبق

شرع مجمع الملك فيصل بالطائف في تنفيذ حملة على المنازل التي فيها مرضى خاضعون للرعاية الطبية المنزلية؛ للكشف المبكر عن ارتفاع الضغط لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم؛ حيث تم الكشف على 37 شخصًا ما بين مرضى وذويهم في اليوم الأول، وتم تحويل خمسة من ذوي المرضى إلى المركز الصحي بالوشحاء، بعد اكتشاف إصابتهم بضغط دم مرتفع.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول "مبارك اليامي" إلى أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية بالمديرية؛ مؤكدًا أن المجمع أعد خطة شاملة لاستهداف جميع مرضى الطب المنزلي من أجل العمل على اكتشاف أي حالات في ارتفاع ضغط الدم لديهم أو أقاربهم؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرات رؤية 2030؛ بهدف الارتقاء بالصحة العامة والتركيز على الصحة الوقائية في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المبادارات المهمة في عدة مجالات تصب جميعها في مصلحة الجميع.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:50 AM

الطائف.. حملة للكشف عن ضغط الدم و5 حالات في أول أيامها

تستمر 3 أسابيع ضمن مبادرات الارتقاء بالصحة العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شرع مجمع الملك فيصل بالطائف في تنفيذ حملة على المنازل التي فيها مرضى خاضعون للرعاية الطبية المنزلية؛ للكشف المبكر عن ارتفاع الضغط لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم؛ حيث تم الكشف على 37 شخصًا ما بين مرضى وذويهم في اليوم الأول، وتم تحويل خمسة من ذوي المرضى إلى المركز الصحي بالوشحاء، بعد اكتشاف إصابتهم بضغط دم مرتفع.

وأشار مدير المجمع الأخصائي أول "مبارك اليامي" إلى أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية بالمديرية؛ مؤكدًا أن المجمع أعد خطة شاملة لاستهداف جميع مرضى الطب المنزلي من أجل العمل على اكتشاف أي حالات في ارتفاع ضغط الدم لديهم أو أقاربهم؛ لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرات رؤية 2030؛ بهدف الارتقاء بالصحة العامة والتركيز على الصحة الوقائية في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يقوم حاليًا بتنفيذ العديد من المبادارات المهمة في عدة مجالات تصب جميعها في مصلحة الجميع.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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