"الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي

احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.
"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.
"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.
"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.
احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.
"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.