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"الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي

احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.

"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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"الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي
سبق

احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.

"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
05:46 PM

"الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض.

"سبق" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات.

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