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بريطانيا: نخطط لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميًّا بحلول منتصف أبريل

مقارنة مع 12750 حاليًا.. وجنريك: في غضون أيام سنرفع إمكانياتنا لـ15 ألفًا

تسعى بريطانيا لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفًا يوميًّا بحلول منتصف أبريل الجاري، مقارنة مع 12750 فحصًا في الوقت الراهن.

ووفقًا لتصريحات وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، بدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات؛ لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يُجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وأوضح "جنريك" أنه جرى فحص 8240 شخصًا، يوم الاثنين؛ فيما خضع أكثر من 900 من موظفي قطاع الصحة للاختبارات في مطلع الأسبوع.

وقال بحسب "سبوتنيك عربي": "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصًا يوميًّا، كنا نركز القدرات المتاحة على مَن هم في حالة حرجة، وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع "جنريك": "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفًا وهذه زيادة كبيرة؛ لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له؛ لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفًا".

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بريطانيا: نخطط لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميًّا بحلول منتصف أبريل
سبق

تسعى بريطانيا لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفًا يوميًّا بحلول منتصف أبريل الجاري، مقارنة مع 12750 فحصًا في الوقت الراهن.

ووفقًا لتصريحات وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، بدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات؛ لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يُجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وأوضح "جنريك" أنه جرى فحص 8240 شخصًا، يوم الاثنين؛ فيما خضع أكثر من 900 من موظفي قطاع الصحة للاختبارات في مطلع الأسبوع.

وقال بحسب "سبوتنيك عربي": "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصًا يوميًّا، كنا نركز القدرات المتاحة على مَن هم في حالة حرجة، وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع "جنريك": "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفًا وهذه زيادة كبيرة؛ لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له؛ لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفًا".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:03 PM

بريطانيا: نخطط لإجراء 25 ألف فحص كورونا يوميًّا بحلول منتصف أبريل

مقارنة مع 12750 حاليًا.. وجنريك: في غضون أيام سنرفع إمكانياتنا لـ15 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسعى بريطانيا لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفًا يوميًّا بحلول منتصف أبريل الجاري، مقارنة مع 12750 فحصًا في الوقت الراهن.

ووفقًا لتصريحات وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، اليوم الأربعاء، بدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات؛ لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يُجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

وأوضح "جنريك" أنه جرى فحص 8240 شخصًا، يوم الاثنين؛ فيما خضع أكثر من 900 من موظفي قطاع الصحة للاختبارات في مطلع الأسبوع.

وقال بحسب "سبوتنيك عربي": "نملك الآن القدرة على فحص 12750 شخصًا يوميًّا، كنا نركز القدرات المتاحة على مَن هم في حالة حرجة، وهو ما كان بناء على نصيحة طبية".

وتابع "جنريك": "نعتقد أننا سنتمكن في غضون أيام من رفع طاقتنا الراهنة من 12750 إلى 15 ألفًا وهذه زيادة كبيرة؛ لكنها لا تزال بعيدة عما نطمح له؛ لذلك بحلول منتصف أبريل نتوقع أن نصل إلى 25 ألفًا".

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