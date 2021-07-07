نائب وزير الدفاع يعقد جلسة مباحثات موسعة في وزارة الدفاع الأمريكية

مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة ووكيل الدفاع للسياسات بواشنطن

عقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في العاصمة واشنطن أمس (الثلاثاء)، مُباحثات موسعة مع وزارة الدفاع الأمريكية تضمنت لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي؛ ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات د. كولن كاهل؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

‏‎ في بداية اللقاء، نوّه سمو نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وفخامة الرئيس جو بايدن، مُقدماً تهنئته للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، منوهاً بمشاركة السعوديين أصدقاءهم الأمريكيين هذه المناسبة تعبيراً عن عميق الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.

‏‎وخلال جلسة المُباحثات، جرى استعراض الشراكة السعودية - الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، كما جرى بحث عديد من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أياً كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

‏‎حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري؛ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي؛ والملحق العسكري السعودي بواشنطن وأوتاوا اللواء فواز بن محمد الفواز؛ ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.