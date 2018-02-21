"الماجد": أمطار غزيرة تشهدها الوسطى والشرقية مطلع الأسبوع المقبل

تكون مسيلة للأودية والشعاب.. وتتجدد في نهايته

توقّع المهتم والمتابع لأحوال الطقس في الأفلاج، صالح الماجد؛ هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع المقبل ونهايته على المنطقة الوسطى والشرقية.

وقال "الماجد" لـ "سبق": "تجدد البشائر على المنطقة الوسطى والشرقية بأمطار غزيرة بمشيئة الله تعالى ستشهدها المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية مسيلة للأودية والشعاب ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم يوم السبت حتى يوم الأحد، يلي تلك الموجة المطرية موجة أخرى نهاية الأسبوع القادم".

وأضاف: "ستشهد منطقة الرياض والمحافظات الجنوبية منها هذه الأمطار".