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"تعليم شرورة" يقيم عن بُعد ملتقى "تطوعنا لوطننا".. وهذه أهدافه

يشارك به نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي

تطلق إدارة التعليم بمحافظة شرورة ملتقى تطوعنا لوطننا، وهو عبارة عن ملتقى تدريبي تعليمي تفاعلي عن بُعد يشارك به نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي من مشرفي العموم في وزارة التعليم و منسوبي ومنسوبات تعليم شرورة.

يأتي هذا لتنمية روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية والوطنية بالعمل التطوعي الصحي وغيره لسد ما قد يطرأ من عجز الكوادر في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات مع المهتمين والمهتمات بالتطوع.

ويهدف الملتقى الذي يستهدف المرشحون والمرشحات للعمل التطوعي من فئات المجتمع المدرسي إلى نشر ثقافة وأخلاقيات العمل التطوعي في المجتمع، وتحقيق رؤية 2030 برفع المشاركة من الأفراد وصولاً إلى مليون متطوع، والمساهمة في إعداد و تنظيم البرامج التطوعية في المحافظة، والحد من نقص الكوادر البشرية والمشكلات الناتجة عنها.

وسيناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات عددًا من المحاور لجهود المملكة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وواجب المواطن والمقيم تجاه المملكة في الأزمات، ثم تبدأ محاور العمل التطوعي بالمفهوم والأهداف ونحو مليون متطوع لتحقيق رؤية 2030، ثم يستعرض أبرز المبادئ في إدارة الأزمات والتوعية الصحية لمخاطر كورونا والوقاية

وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن الملتقى خطوة أساسية لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي قيامًا بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأزمات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم شرورة" يقيم عن بُعد ملتقى "تطوعنا لوطننا".. وهذه أهدافه
سبق

تطلق إدارة التعليم بمحافظة شرورة ملتقى تطوعنا لوطننا، وهو عبارة عن ملتقى تدريبي تعليمي تفاعلي عن بُعد يشارك به نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي من مشرفي العموم في وزارة التعليم و منسوبي ومنسوبات تعليم شرورة.

يأتي هذا لتنمية روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية والوطنية بالعمل التطوعي الصحي وغيره لسد ما قد يطرأ من عجز الكوادر في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات مع المهتمين والمهتمات بالتطوع.

ويهدف الملتقى الذي يستهدف المرشحون والمرشحات للعمل التطوعي من فئات المجتمع المدرسي إلى نشر ثقافة وأخلاقيات العمل التطوعي في المجتمع، وتحقيق رؤية 2030 برفع المشاركة من الأفراد وصولاً إلى مليون متطوع، والمساهمة في إعداد و تنظيم البرامج التطوعية في المحافظة، والحد من نقص الكوادر البشرية والمشكلات الناتجة عنها.

وسيناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات عددًا من المحاور لجهود المملكة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وواجب المواطن والمقيم تجاه المملكة في الأزمات، ثم تبدأ محاور العمل التطوعي بالمفهوم والأهداف ونحو مليون متطوع لتحقيق رؤية 2030، ثم يستعرض أبرز المبادئ في إدارة الأزمات والتوعية الصحية لمخاطر كورونا والوقاية

وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن الملتقى خطوة أساسية لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي قيامًا بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأزمات.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
04:19 PM

"تعليم شرورة" يقيم عن بُعد ملتقى "تطوعنا لوطننا".. وهذه أهدافه

يشارك به نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي

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علي حفول - الرياض
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تطلق إدارة التعليم بمحافظة شرورة ملتقى تطوعنا لوطننا، وهو عبارة عن ملتقى تدريبي تعليمي تفاعلي عن بُعد يشارك به نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي من مشرفي العموم في وزارة التعليم و منسوبي ومنسوبات تعليم شرورة.

يأتي هذا لتنمية روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية والوطنية بالعمل التطوعي الصحي وغيره لسد ما قد يطرأ من عجز الكوادر في المجالات المختلفة وتبادل الخبرات مع المهتمين والمهتمات بالتطوع.

ويهدف الملتقى الذي يستهدف المرشحون والمرشحات للعمل التطوعي من فئات المجتمع المدرسي إلى نشر ثقافة وأخلاقيات العمل التطوعي في المجتمع، وتحقيق رؤية 2030 برفع المشاركة من الأفراد وصولاً إلى مليون متطوع، والمساهمة في إعداد و تنظيم البرامج التطوعية في المحافظة، والحد من نقص الكوادر البشرية والمشكلات الناتجة عنها.

وسيناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاث ساعات عددًا من المحاور لجهود المملكة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وواجب المواطن والمقيم تجاه المملكة في الأزمات، ثم تبدأ محاور العمل التطوعي بالمفهوم والأهداف ونحو مليون متطوع لتحقيق رؤية 2030، ثم يستعرض أبرز المبادئ في إدارة الأزمات والتوعية الصحية لمخاطر كورونا والوقاية

وأكد مدير تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا أن الملتقى خطوة أساسية لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي قيامًا بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأزمات.

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