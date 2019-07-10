النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة نجران تشارك في الندوة الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء بالبحرين

تم إيداع ملف براءة اختراع لمشروع قدمته في هيئة الملكية الفكرية السعودية

شاركت جامعة نجران بدعوة من جامعة البحرين في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء، التي نظمتها جامعة البحرين في الفترة من 28- 29 /06/ 2020، والتي شارك فيها أكثر من 118 باحثاً تحت رعاية رئيس جامعة البحرين رياض حمزة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي، أن الجامعة شاركت ببحث بعنوان

"Radon detection using alpha scintillation KACST cell"، حيث يُعد

أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة، وحصول الجامعة على رخصة ممارسة البحث العلمي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف "السريعي": أنه "تم إيداع ملف براءة اختراع من نتائج المشروع في هيئة الملكية الفكرية السعودية".

ومن جانبه بيّن أستاذ الفيزياء النووية المشارك بكلية العلوم والآداب بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع أيمن عبدالمعطي، أن كفاءة الخلية الوميضية التي تم تجهيزها؛ للكشف عن غاز الرادون المشع تعادل 70% مقارنة بالنتائج المنشورة دولياً، والتي تعادل 71% وأن المادة الوميضية تم تحضيرها ودراسة خصائصها في مركز المواد المتقدمة بالجامعة بنجران ودراسة استجابتها لغاز الرادون في وحدة الوقاية من الإشعاع بالجامعة ويعد هذا تميزاً علمياً لمعامل الجامعة في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة نجران تشارك في الندوة الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء بالبحرين
سبق

شاركت جامعة نجران بدعوة من جامعة البحرين في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء، التي نظمتها جامعة البحرين في الفترة من 28- 29 /06/ 2020، والتي شارك فيها أكثر من 118 باحثاً تحت رعاية رئيس جامعة البحرين رياض حمزة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي، أن الجامعة شاركت ببحث بعنوان

"Radon detection using alpha scintillation KACST cell"، حيث يُعد

أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة، وحصول الجامعة على رخصة ممارسة البحث العلمي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف "السريعي": أنه "تم إيداع ملف براءة اختراع من نتائج المشروع في هيئة الملكية الفكرية السعودية".

ومن جانبه بيّن أستاذ الفيزياء النووية المشارك بكلية العلوم والآداب بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع أيمن عبدالمعطي، أن كفاءة الخلية الوميضية التي تم تجهيزها؛ للكشف عن غاز الرادون المشع تعادل 70% مقارنة بالنتائج المنشورة دولياً، والتي تعادل 71% وأن المادة الوميضية تم تحضيرها ودراسة خصائصها في مركز المواد المتقدمة بالجامعة بنجران ودراسة استجابتها لغاز الرادون في وحدة الوقاية من الإشعاع بالجامعة ويعد هذا تميزاً علمياً لمعامل الجامعة في هذا المجال.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:55 PM

جامعة نجران تشارك في الندوة الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء بالبحرين

تم إيداع ملف براءة اختراع لمشروع قدمته في هيئة الملكية الفكرية السعودية

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
49

شاركت جامعة نجران بدعوة من جامعة البحرين في الندوة الافتراضية الإقليمية الأولى حول التقدم في الفيزياء، التي نظمتها جامعة البحرين في الفترة من 28- 29 /06/ 2020، والتي شارك فيها أكثر من 118 باحثاً تحت رعاية رئيس جامعة البحرين رياض حمزة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي، أن الجامعة شاركت ببحث بعنوان

"Radon detection using alpha scintillation KACST cell"، حيث يُعد

أحد نواتج المشروع البحثي المدعوم من إدارة منح البحوث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث أسهم المشروع في تزويد الجامعة بعدد من الأجهزة، وحصول الجامعة على رخصة ممارسة البحث العلمي من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وأضاف "السريعي": أنه "تم إيداع ملف براءة اختراع من نتائج المشروع في هيئة الملكية الفكرية السعودية".

ومن جانبه بيّن أستاذ الفيزياء النووية المشارك بكلية العلوم والآداب بالجامعة والباحث الرئيسي للمشروع أيمن عبدالمعطي، أن كفاءة الخلية الوميضية التي تم تجهيزها؛ للكشف عن غاز الرادون المشع تعادل 70% مقارنة بالنتائج المنشورة دولياً، والتي تعادل 71% وأن المادة الوميضية تم تحضيرها ودراسة خصائصها في مركز المواد المتقدمة بالجامعة بنجران ودراسة استجابتها لغاز الرادون في وحدة الوقاية من الإشعاع بالجامعة ويعد هذا تميزاً علمياً لمعامل الجامعة في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,708
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,712
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,939

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة