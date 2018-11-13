قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك. وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز. وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران

مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-11-13 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440 02:15 PM

مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعتصر إيران بشدة بولتون: الهدف هو خفض صادراتها النفطية إلى الصفر





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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الثلاثاء إن بلاده ستعزز تطبيق العقوبات على إيران، وذلك فيما تحاول طهران إيجاد سبل لتفادي القيود على تجارة النفط والبنوك.

وأضاف: الهدف من البداية هو خفض صادرات النفط من إيران إلى الصفر وفق رويترز.

وأعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات هذا الشهر على إيران