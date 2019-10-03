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فاعل خير يتبرع بسيارة لـ"العم محمود" منهياً معاناته مع نقل ابنته عبر الكرسي المتحرك

رفض ذكر اسمه بعدما تفاعل مع خبر "سبق" الذي لقي انتشاراً واسعاً وتعاطفاً كبيراً

تبرع فاعل خير -فضّل عدم ذكر اسمه- مع خبر نشرته "سبق" حول المسن المُقعد الذي ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها، معلناً تبرعه بسيارة للعم محمود العباد.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

ولقي الخبر الذي جاء تحت عنوان "للعام الثاني.. مسن مُقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها" انتشاراً واسعاً وتفاعلاً وتعاطفاً مع ذلك المشهد الذي تجسد فيه حنان وعطف الأب.

للعام الثاني.. مسن مقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فاعل خير يتبرع بسيارة لـ"العم محمود" منهياً معاناته مع نقل ابنته عبر الكرسي المتحرك
سبق

تبرع فاعل خير -فضّل عدم ذكر اسمه- مع خبر نشرته "سبق" حول المسن المُقعد الذي ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها، معلناً تبرعه بسيارة للعم محمود العباد.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

ولقي الخبر الذي جاء تحت عنوان "للعام الثاني.. مسن مُقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها" انتشاراً واسعاً وتفاعلاً وتعاطفاً مع ذلك المشهد الذي تجسد فيه حنان وعطف الأب.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
03:43 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
04:28 PM

فاعل خير يتبرع بسيارة لـ"العم محمود" منهياً معاناته مع نقل ابنته عبر الكرسي المتحرك

رفض ذكر اسمه بعدما تفاعل مع خبر "سبق" الذي لقي انتشاراً واسعاً وتعاطفاً كبيراً

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
32
17,533

تبرع فاعل خير -فضّل عدم ذكر اسمه- مع خبر نشرته "سبق" حول المسن المُقعد الذي ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها، معلناً تبرعه بسيارة للعم محمود العباد.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس خبراً عن قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري بالتنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

ولقي الخبر الذي جاء تحت عنوان "للعام الثاني.. مسن مُقعد ينقل ابنته على كرسي متحرك من وإلى مدرستها" انتشاراً واسعاً وتفاعلاً وتعاطفاً مع ذلك المشهد الذي تجسد فيه حنان وعطف الأب.

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