"المبارك" يشهد احتفال "تقنية وصناعي" الدواسر باليوم الوطني 89

دشن حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالمستشفى العام

شهد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، اليوم حفل الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وبحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

‫وتضمن الحفل عددًا من العروض التاريخية والفلكلورية ومسيرة وطنية شارك فيها المتدربون بالكلية والمعهد، تلا ذلك بدء الحفل بعرض مرئي يبرز مسيرة الوطن التنموية وأبرز المنجزات بالمملكة، كما اشتمل على قصيدة وطنية ومشاركة شعبية لديوانية العشاش.

‫وألقى عميد الكلية التقنية المهندس مساعد الغامدي كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ـ حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .

‫وأكد "الغامدي" أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية تذكير لأبنائنا المتدربين بالدور العظيم الذي قام به جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه -، وأبناؤه الملوك البررة من بعده في بناء هذا الوطن المعطاء.

‫كما شهد "المبارك" توقيع اتفاقية بين المعهد ومستشفى العام بحضور نائب مدير المستشفى الاختصاصي محمد الوزرة، ثم دشن حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل، والتي نظمتها إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى وادي الدواسر.