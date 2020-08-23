النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

الإجراءات الاحترازية حاضرة لضمان التباعد الجسدي

عاد أكثر من 30500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن بُعد صباح اليوم الأحد، فيما استكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن مدارس إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تستكمل خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة ضمن إجراءات احترازية ووقائية ووفق جداول زمنية لاستلام الكتب للحد من الازدحام.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب حسب الموعد؛ حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، كما يُلزم منسوبو المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وأشار "الباحص" إلى أن المدارس توفر معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب؛ لضمان عملية التعقيم بعد كل استلام، موضحاً أن المدارس وضعت الدليل الإرشادي في أماكن بارزة ليتسنى للمستفيدين الاطلاع ولتطبيق كافة التدابير الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة
سبق

عاد أكثر من 30500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن بُعد صباح اليوم الأحد، فيما استكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن مدارس إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تستكمل خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة ضمن إجراءات احترازية ووقائية ووفق جداول زمنية لاستلام الكتب للحد من الازدحام.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب حسب الموعد؛ حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، كما يُلزم منسوبو المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وأشار "الباحص" إلى أن المدارس توفر معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب؛ لضمان عملية التعقيم بعد كل استلام، موضحاً أن المدارس وضعت الدليل الإرشادي في أماكن بارزة ليتسنى للمستفيدين الاطلاع ولتطبيق كافة التدابير الوقائية.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
08:04 PM

الشرقية.. عودة عن بُعد لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة وتوزيع كتب لنصف مليون طالب وطالبة

الإجراءات الاحترازية حاضرة لضمان التباعد الجسدي

A A A
عبدالله السالم - الدمام
2
1,326

عاد أكثر من 30500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم التابعة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن بُعد صباح اليوم الأحد، فيما استكملت مدارس المنطقة خطة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أو أولياء أمورهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بما يضمن تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وفحص الحرارة.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن مدارس إدارة التعليم في المنطقة الشرقية تستكمل خطة توزيع الكتب الدراسية لنحو 428 ألف طالب وطالبة لنحو 1819 مدرسة ضمن إجراءات احترازية ووقائية ووفق جداول زمنية لاستلام الكتب للحد من الازدحام.

وأشار إلى أنه يتم إبلاغ أولياء الأمور والطلاب بالمواعيد عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدرسة لاستلام الكتب حسب الموعد؛ حيث وضعت كل مدرسة ملصقات أرضية تحدد مسارات كل ولي أمر أو طالب، مع وضع حواجز لتنظيم طابور الانتظار بما يضمن التباعد بين كل شخصين بما لا يقل عن مترين، كما يُلزم منسوبو المدارس والطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة طوال الوقت.

وأشار "الباحص" إلى أن المدارس توفر معقمات الأيدي في مداخل المدرسة وعلى طاولات توزيع الكتب؛ لضمان عملية التعقيم بعد كل استلام، موضحاً أن المدارس وضعت الدليل الإرشادي في أماكن بارزة ليتسنى للمستفيدين الاطلاع ولتطبيق كافة التدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة