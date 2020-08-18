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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدير صحة الطائف يفتتح الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧

دشن البرامج الجديدة لتحسين جودة العمل

دشن مدير صحة الطائف سعيد القحطاني اليوم الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧ والذي يقوم باستقبال المكالمات على الرقم الموحد ٩٣٧ من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم سحب جميع بلاغات المناطق ويتم التعامل معها بالتواصل مع المبلغين وتقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار أكدت صحة الطائف أنه تم تحديث تطبيق خاص لها لسهولة التواصل بين المنشاة والإدارات التابعة لها، حيث يتوفر لهذا التطبيق مزايا عديدة وحديثة يتم من خلالها معرفة حجم البلاغات وعددها، حيث يتم احتسابها بشكل أسبوعي ومتابعتها وإغلاقها بشكل يومي، حيث تم تسجيل ١٣١٦٦ بلاغًا من بداية العام الميلادي الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه يتم عمل مؤشرات إحصائية يومية من قبل الجهات سواء مستشفيات أو مراكز أو إدارات تابعة للشؤون الصحية، وكذلك القطاع الخاص من خلال أقسام تجربة المرضى بالمستشفيات والمراكز ومدراء الإدارات بالشؤون الصحية وجميعهم يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمبلغين حسب سياسات وإجراءات وزارة الصحة.

مدير صحة الطائف سعيد القحطاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير صحة الطائف يفتتح الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧
سبق

دشن مدير صحة الطائف سعيد القحطاني اليوم الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧ والذي يقوم باستقبال المكالمات على الرقم الموحد ٩٣٧ من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم سحب جميع بلاغات المناطق ويتم التعامل معها بالتواصل مع المبلغين وتقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار أكدت صحة الطائف أنه تم تحديث تطبيق خاص لها لسهولة التواصل بين المنشاة والإدارات التابعة لها، حيث يتوفر لهذا التطبيق مزايا عديدة وحديثة يتم من خلالها معرفة حجم البلاغات وعددها، حيث يتم احتسابها بشكل أسبوعي ومتابعتها وإغلاقها بشكل يومي، حيث تم تسجيل ١٣١٦٦ بلاغًا من بداية العام الميلادي الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه يتم عمل مؤشرات إحصائية يومية من قبل الجهات سواء مستشفيات أو مراكز أو إدارات تابعة للشؤون الصحية، وكذلك القطاع الخاص من خلال أقسام تجربة المرضى بالمستشفيات والمراكز ومدراء الإدارات بالشؤون الصحية وجميعهم يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمبلغين حسب سياسات وإجراءات وزارة الصحة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:13 PM

مدير صحة الطائف يفتتح الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧

دشن البرامج الجديدة لتحسين جودة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن مدير صحة الطائف سعيد القحطاني اليوم الموقع الجديد لمركز الاتصال التفاعلي ٩٣٧ والذي يقوم باستقبال المكالمات على الرقم الموحد ٩٣٧ من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث يتم سحب جميع بلاغات المناطق ويتم التعامل معها بالتواصل مع المبلغين وتقديم الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار أكدت صحة الطائف أنه تم تحديث تطبيق خاص لها لسهولة التواصل بين المنشاة والإدارات التابعة لها، حيث يتوفر لهذا التطبيق مزايا عديدة وحديثة يتم من خلالها معرفة حجم البلاغات وعددها، حيث يتم احتسابها بشكل أسبوعي ومتابعتها وإغلاقها بشكل يومي، حيث تم تسجيل ١٣١٦٦ بلاغًا من بداية العام الميلادي الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه يتم عمل مؤشرات إحصائية يومية من قبل الجهات سواء مستشفيات أو مراكز أو إدارات تابعة للشؤون الصحية، وكذلك القطاع الخاص من خلال أقسام تجربة المرضى بالمستشفيات والمراكز ومدراء الإدارات بالشؤون الصحية وجميعهم يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمبلغين حسب سياسات وإجراءات وزارة الصحة.

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