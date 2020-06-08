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إنجاز سعودي.. تسجيل براءة اختراع عالمية لفريق طبي لمركب جديد يُحسن القلب

نجاح اختباره على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستعمال البشري

نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، في تسجيل براءة اختراع مسجلة رسمياً في مركز براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمركب طبي جديد يُحسن من عمل عضلة القلب، بعد أن نجح اختباره على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستعمال البشري.

وقال استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز, وعضو الفريق الطبي, البروفيسور أحمد بن سعيد أزهر: الاختراع يتعلق بتركيبة مُسًتحلب نانو, تشتمل على مادة "كيرسيتين" التي تُعزز بشكل كبير نشاطه ضد ضعف القلب والأوعية الدموية المرتبط بمتلازمة التمثيل الغدائي.
وأشار إلى العمل مع الفريق طوال ثلاث سنوات للوصول للنتيجة التي تُوجت ببراءة اختراع سُجلت للجامعة، ما يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية للمتخصصين السعوديين وجامعة الملك عبدالعزيز خاصة، الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم في التخفيف أو علاج عدد من الأمراض المزمنة بطرق "وبروتوكولات" طبية متجددة وبممارسات حديثة.

ويتألف الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع التي سُجلت عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً من البروفيسور أسامة عبدالحكيم أحمد, والدكتور أسامة أحمد فهمي , والبروفيسور أحمد سعيد أزهر, والدكتورة نورا أحمد حسن , والبروفيسور محمود الماس, والبروفيسور هاني محمد عبد الملك الباسوسي.

جامعة الملك عبدالعزيز براءة اختراع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز سعودي.. تسجيل براءة اختراع عالمية لفريق طبي لمركب جديد يُحسن القلب
سبق

نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، في تسجيل براءة اختراع مسجلة رسمياً في مركز براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمركب طبي جديد يُحسن من عمل عضلة القلب، بعد أن نجح اختباره على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستعمال البشري.

وقال استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز, وعضو الفريق الطبي, البروفيسور أحمد بن سعيد أزهر: الاختراع يتعلق بتركيبة مُسًتحلب نانو, تشتمل على مادة "كيرسيتين" التي تُعزز بشكل كبير نشاطه ضد ضعف القلب والأوعية الدموية المرتبط بمتلازمة التمثيل الغدائي.
وأشار إلى العمل مع الفريق طوال ثلاث سنوات للوصول للنتيجة التي تُوجت ببراءة اختراع سُجلت للجامعة، ما يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية للمتخصصين السعوديين وجامعة الملك عبدالعزيز خاصة، الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم في التخفيف أو علاج عدد من الأمراض المزمنة بطرق "وبروتوكولات" طبية متجددة وبممارسات حديثة.

ويتألف الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع التي سُجلت عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً من البروفيسور أسامة عبدالحكيم أحمد, والدكتور أسامة أحمد فهمي , والبروفيسور أحمد سعيد أزهر, والدكتورة نورا أحمد حسن , والبروفيسور محمود الماس, والبروفيسور هاني محمد عبد الملك الباسوسي.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:10 PM

إنجاز سعودي.. تسجيل براءة اختراع عالمية لفريق طبي لمركب جديد يُحسن القلب

نجاح اختباره على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستعمال البشري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نجح فريق علمي من جامعة الملك عبدالعزيز، في تسجيل براءة اختراع مسجلة رسمياً في مركز براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية لمركب طبي جديد يُحسن من عمل عضلة القلب، بعد أن نجح اختباره على حيوانات التجارب في مراحله السابقة للاستعمال البشري.

وقال استشاري طب قلب الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز, وعضو الفريق الطبي, البروفيسور أحمد بن سعيد أزهر: الاختراع يتعلق بتركيبة مُسًتحلب نانو, تشتمل على مادة "كيرسيتين" التي تُعزز بشكل كبير نشاطه ضد ضعف القلب والأوعية الدموية المرتبط بمتلازمة التمثيل الغدائي.
وأشار إلى العمل مع الفريق طوال ثلاث سنوات للوصول للنتيجة التي تُوجت ببراءة اختراع سُجلت للجامعة، ما يؤكد المكانة العلمية والكفاءة المهنية للمتخصصين السعوديين وجامعة الملك عبدالعزيز خاصة، الذين يسهمون بخبراتهم وأبحاثهم في التخفيف أو علاج عدد من الأمراض المزمنة بطرق "وبروتوكولات" طبية متجددة وبممارسات حديثة.

ويتألف الفريق العلمي الذي حصل على براءة الاختراع التي سُجلت عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً من البروفيسور أسامة عبدالحكيم أحمد, والدكتور أسامة أحمد فهمي , والبروفيسور أحمد سعيد أزهر, والدكتورة نورا أحمد حسن , والبروفيسور محمود الماس, والبروفيسور هاني محمد عبد الملك الباسوسي.

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