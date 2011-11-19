أمير الباحة يفتتح حركة السير في عدد من مشروعات الطرق

نفذها فرع "النقل" وتكلفت أكثر من نصف مليار ريال

وقف أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، صباح اليوم، على عدد من مشروعات الطرق بالمنطقة؛ حيث أزاح الستار عن تلك المشروعات المنفذة من قبل فرع وزارة النقل بالباحة بقيمة بلغت أكثر من نصف مليار ريال، معلناً عن فتح حركة السير في تلك الطرق أمام قائدي المركبات.

واستهلَّ زيارته الميدانية بالوقوف على الطريق الدائري "الجزء السابع"، وكان في استقباله مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، الذي قدم له شرحاً عن المشروع الذي يبدأ من تقاطع بلجرشي وينتهي مع تقاطع غثران وتقاطع العقيق بجوار مبنى فرع وزارة النقل، ويبلغ طوله ما يقارب 8 كلم وبتكلفة قاربت 260 مليون ريال.

ووقف أمير الباحة على مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة المجموعة الأولى "الجزء 32" الذي يبدأ من بني ظبيان، وينتهي عند تقاطع بلجرشي، ويبلغ طوله 5 كلم و455 متراً، وبلغت تكلفته أكثر من ١١٩ مليون ريال.

كما وقف على مشروع الطريق الدائري "الجزء الأول" الذي يبلغ طوله أكثر من أربعة كلم، وتبلغ تكلفته ٨٠ مليون ريال، ومشروع إصلاح طريق "الطائف- الباحة- أبها"، بطول كيلومترين و227 متراً، وبتكلفة فاقت 29 مليون ريال.

وانتقل أمير الباحة إلى محافظة بني حسن؛ حيث افتتح مشروع عقبة الملك خالد ببني حسن، وفتح حركة السير للطريق الذي يربط محافظات السراة بالقطاع التهامي "محافظة قلوة"، الذي يبلغ طوله 14 كلم، وبتكلفة بلغت 19 مليون ريال.

وتوجه الأمير حسام بن سعود إلى محافظة المندق؛ حيث أزاح الستار عن مشروع طريق الأمير مشاري بن سعود، الذي نفذته أمانة منطقة الباحة، واستمع خلال الافتتاح إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، عن الطريق الذي يبلغ طوله ٢ كلم ويقع بشفا الجماجم وعنازة، مشيراً إلى أن المشروع الذي بلغت تكلفته مليوناً ونصف المليون ريال يأتي ضمن مبادرة سفلتة الطرق الترابية ببرنامج التحول البلدي ٢٠٢٠.

إثر ذلك وضع حجر الأساس لمشروع طريق الحسام بمشاركة معرفي قرية عنازة والجماجم وشيخ بالخزمر وشابين من أبناء القريتين؛ حيث أطلق سموه أعمال تنفيذ الطريق الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، ويمتد من طريق الملك عبدالعزيز بالمندق مروراً بعقبة عنازة ويتقاطع مع طريق قلوة الحجرة.

كما أطلق أمير الباحة أعمال تطوير المواقع المحيطة بطريق الحسام بمساحة ٨٥ ألف متر مربع، مستمعاً إلى شرح من رئيس بلدية المندق المهندس سعيد الزهراني عن المشروع الذي يتضمن منتزهاً يحتوي على جلسات وألعاب ومسطحات خضراء وبحيرة بنافورة تفاعلية، إضافة إلى مواقع استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية ومنطقة مطاعم ومقاهٍ وتلفريك وجسر زجاجي معلق.

بعد ذلك شرف الأمير الدكتور حسام بن سعود الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقيت كلمة أهالي قرية عنازة التي ألقاها عنهم معرف القرية صالح بن عقاب الزهراني، مرحباً فيها بأمير منطقة الباحة والحضور، ومعرباً عن شكره له على وضع حجر الأساس لمشروع طريق الحسام، منوهاً بما يوليه من اهتمام بمنطقة الباحة في مختلف المجالات في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - أعزها الله -.

بعدها ألقى العقيد طيار متقاعد عثمان بن مصلح الزهراني، كلمة نيابة عن معرف قرية الجماجم، الذي نوه فيها إلى ما تشهده المملكة من تطور في شتى المجالات ومنطقة الباحة على وجه الخصوص، مؤكداً أن ما يشهده الجميع اليوم من افتتاح أمير الباحة لطريق الأمير مشاري بن سعود وإطلاق العمل لطريق الأمير حسام وتطوير المواقع المحيطة به، ما هو إلا شاهد حي على ذلك التطور، مبيناً الاهتمام الذي حظيت به منطقة الباحة من ولاة الأمر منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- حتى عصرنا الزاهر عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مقدماً شكره لأمير الباحة على جهوده ودعمه لمختلف المشروعات التنموية بالمنطقة، مثمناً جهود إدارة النقل بمنطقة الباحة وبلدية المندق في هذا الشأن.

بعدها ألقى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، كلمة نوه فيها إلى الصورة الإنسانية لأمير الباحة من خلال حرصه على مشاركة معرفي قريتي عنازة والجماجم وشيخ قبيلة بالخزمر وشابين من القريتين؛ لوضع حجر الأساس لأعمال فتح الطريق لمشروع طريق الحسام والأعمال التطويرية المصاحبة، مؤكداً أن هذه الصورة فيها الكثير من الدلالات لأجيال المستقبل.

وبين أن هذا المشروع سيسهم في اختصار الكثير من الوقت والمسافات لربط محافظات السراة بالقطاع التهامي، مثمناً توجيه سموه بإنشاء طاولة الحسم التي أثمرت في تحرك العديد من المشروعات المتعثرة فاقت قيمتها ملياراً و200 مليون ريال.

وأكد الدكتور اللويحق أن التاريخ سيسجل لسموه ما نفذ من مشروعات للمنطقة وإسعاد قلوب أهلها وحقق منجزاتها، مقدماً شكره لسمو أمير الباحة باسم أهالي المنطقة على جهوده الكبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات والمنجزات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ومنها مشروع طريق الحسام.

وأشاد وكيل إمارة الباحة بجهود الأمير حسام في حل المعوقات التي واجهت الكثير من المشروعات المتعثرة لأكثر من ١٠ سنوات؛ حيث منها ما تم الانتهاء منه ومنها ما سيدشن خلال الشهرين القادمين بمشيئة الله، ومنها جسر مستشفى الملك فهد ومشروعات المياه، وغيرها من المشاريع الأخرى التي حظيت بمتابعة وعزم سموه الكريم من خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب الدكتور اللويحق عن شكره لشركاء الإنجاز: أمين الباحة، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة، ولوكيل الإمارة للشؤون التنموية محافظ المندق السابق، ولمحافظ المندق ولرئيس بلدية المندق؛ على ما يبذلونه من أعمال لخدمة المحافظة والأهالي، مقدماً شكره لأهالي قريتي الجماجم وعنازة الذين استبشروا بمقدم أمير المنطقة لافتتاح طريق الحسام، وذلك على تبرعهم بجزء من أملاكهم الخاصة لتوسعة الطريق لينتفع الجميع بهذه المنفعة العامة.

وفي الختام تسلم أمير الباحة عدداً من الهدايا التذكارية مقدمة من مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي، ومن رئيس بلدية محافظ المندق المهندس سعيد الزهراني.

رافق أمير الباحة في الزيارة وحضور الحفل: وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ونائب مدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ومحافظو المحافظات، وعدد من المسؤولين في المنطقة ومشايخ القبائل.