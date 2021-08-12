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بعد خسارة صفقةٍ سعودية.. نزاعٌ بين شركتيْ طيران أوروبية والتعويض 26 مليون ريال

عن حادثٍ وقع عام 2018 عندما اصطدم موظف بسيارة تموين بإحدى الطائرات

ستُصدر في نهاية شهر سبتمبر المقبل، محكمة ريكيافيك الجزئية في أيسلندا، قرارها النهائي في نزاعٍ بين شركتي طيران أيسلندا وشركة "أو آر واي إكس" البريطانية للطيران، الخاص بتعويض الأخيرة بمبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني (26 مليون ريال)؛ لخسارتها صفقة محتملة مع رجال أعمال سعوديين.

وتُطالب شركة طيران "أو آر واي إكس" شركة طيران أيسلندا، بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار؛ عن حادث وقع عام 2018، عندما اصطدم موظف شركة أيسلندا بسيارة تموين بإحدى طائرات شركة "أو آر واي إكس" البريطانية.

وقال محامي الشركة: إن الحادث تَسبب في خسارة الشركة البريطانية لعقد كبير مع رجال أعمال سعوديين، يُقدر بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني؛ مشيرًا إلى أن الطائرة وهي من النوع الفاخر خرجت عن الخدمة لمدة شهرين بسبب إجراءات الصيانة وعمليات الإصلاح.

وتابع المحامي، أن الشركة المتسببة في الحادث، عَمِدت تأجيل القضية عدة مرات، وتُماطل في إنهاء النزاع؛ مشيرًا إلى أن الحكم النهائي سيصدر في نهاية سبتمبر المقبل.

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بعد خسارة صفقةٍ سعودية.. نزاعٌ بين شركتيْ طيران أوروبية والتعويض 26 مليون ريال
سبق

ستُصدر في نهاية شهر سبتمبر المقبل، محكمة ريكيافيك الجزئية في أيسلندا، قرارها النهائي في نزاعٍ بين شركتي طيران أيسلندا وشركة "أو آر واي إكس" البريطانية للطيران، الخاص بتعويض الأخيرة بمبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني (26 مليون ريال)؛ لخسارتها صفقة محتملة مع رجال أعمال سعوديين.

وتُطالب شركة طيران "أو آر واي إكس" شركة طيران أيسلندا، بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار؛ عن حادث وقع عام 2018، عندما اصطدم موظف شركة أيسلندا بسيارة تموين بإحدى طائرات شركة "أو آر واي إكس" البريطانية.

وقال محامي الشركة: إن الحادث تَسبب في خسارة الشركة البريطانية لعقد كبير مع رجال أعمال سعوديين، يُقدر بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني؛ مشيرًا إلى أن الطائرة وهي من النوع الفاخر خرجت عن الخدمة لمدة شهرين بسبب إجراءات الصيانة وعمليات الإصلاح.

وتابع المحامي، أن الشركة المتسببة في الحادث، عَمِدت تأجيل القضية عدة مرات، وتُماطل في إنهاء النزاع؛ مشيرًا إلى أن الحكم النهائي سيصدر في نهاية سبتمبر المقبل.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:10 AM

بعد خسارة صفقةٍ سعودية.. نزاعٌ بين شركتيْ طيران أوروبية والتعويض 26 مليون ريال

عن حادثٍ وقع عام 2018 عندما اصطدم موظف بسيارة تموين بإحدى الطائرات

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خالد علي - الرياض
0
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ستُصدر في نهاية شهر سبتمبر المقبل، محكمة ريكيافيك الجزئية في أيسلندا، قرارها النهائي في نزاعٍ بين شركتي طيران أيسلندا وشركة "أو آر واي إكس" البريطانية للطيران، الخاص بتعويض الأخيرة بمبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني (26 مليون ريال)؛ لخسارتها صفقة محتملة مع رجال أعمال سعوديين.

وتُطالب شركة طيران "أو آر واي إكس" شركة طيران أيسلندا، بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار؛ عن حادث وقع عام 2018، عندما اصطدم موظف شركة أيسلندا بسيارة تموين بإحدى طائرات شركة "أو آر واي إكس" البريطانية.

وقال محامي الشركة: إن الحادث تَسبب في خسارة الشركة البريطانية لعقد كبير مع رجال أعمال سعوديين، يُقدر بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني؛ مشيرًا إلى أن الطائرة وهي من النوع الفاخر خرجت عن الخدمة لمدة شهرين بسبب إجراءات الصيانة وعمليات الإصلاح.

وتابع المحامي، أن الشركة المتسببة في الحادث، عَمِدت تأجيل القضية عدة مرات، وتُماطل في إنهاء النزاع؛ مشيرًا إلى أن الحكم النهائي سيصدر في نهاية سبتمبر المقبل.

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