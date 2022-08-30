أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة. وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي عبدالله الراجحي سبق 2021-08-29 أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.



وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 10:12 PM

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي قالت إن الوضع كان مستقرًا في أول أيام العام الدراسي





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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.



وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.