النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

قالت إن الوضع كان مستقرًا في أول أيام العام الدراسي

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:12 PM

"الكهرباء": تسجيل مستوى تاريخي للأحمال بالمملكة بزيادة 3 % عن العام الماضي

قالت إن الوضع كان مستقرًا في أول أيام العام الدراسي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
3,443

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في المملكة سجلت مستوى تاريخيًا، بمقدار 64161 ميجاوات، وبزيادة 3 % عن العام الماضي، بموثوقية عالية ومن دون أي انقطاعات مؤثرة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر إن وضع الشبكة كان مستقرًا في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,150
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,627

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة