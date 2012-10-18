لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي تستعرض تقارير الأداء لموسم الحج الماضي

استمعت لتقرير التوريد والتوزيع والمبيعات وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية

عقدت لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشرفة على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أمس اجتماعًا برئاسة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، بمقر المجموعة بجدة؛ لمناقشة أداء المشروع وأعماله خلال موسم حج عام 1442هـ، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في المشروع.

واستمعت اللجنة لتقرير حول التوريد والتشغيل والتوزيع، والمبيعات، وتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية التي تمت خلال الموسم والتقرير المالي للمشروع، إضافة إلى تقرير عن مجزرة الجمال والأبقار (معيصم رقم 4) بشأن الدراسة التقييمية للمشروع.

يشار إلى أن المشروع يعمل طوال العام وليس فقط في موسم الحج؛ بحيث يمكن للراغبين شراء سندات الصدقـات والفدية والعقيقة عبر www.adahi.org.