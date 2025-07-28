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المدينة.. إنقاذ حاج إندونيسي من نزيف حاد كاد يودي بحياته

عبر قسطرة تشخيصية أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك فهد

نجح فريق طبي متخصص في الجهاز الهضمي والمناظير وفريق متخصص في الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاج آسيوي في العقد الخامس من العمر كان يعاني من نزيف حاد بالشريان المغذي للاثني عشر.
وأكد الدكتور علاء المحياوي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى أن المريض حضر إلى الطوارئ، وهو يعاني من ألم في البطن مع قيء دموي شديد, وبعد إجراء الفحوص الإسعافية تم عمل منظار عاجل لاكتشاف سبب النزيف أظهر وجود شريان نازف في الاثني عشر, ولصعوبة الحالة وعدم إمكانية إيقاف النزيف بواسطة المنظار.
وأضاف: تم على الفور استدعاء طبيب الجراحة وبعد مناقشة الحالة مع استشاري القسطرة والأشعة التداخلية تم الاتفاق على إجراء قسطرة للمريض.
وتابع الدكتور مازن الردادي استشاري القسطرة والأشعة التداخلية أنه تم نقل المريض لقسم القسطرة والأشعة التداخلية وإجراء قسطرة تشخيصية، وذلك بالدخول من خلال الشريان الفخذي الأيمن، وتبين وجود نزيف حاد في الشريان المغذي للاثني عشر، وتم إصمام الشريان النازف باستخدام لفائف معدنية, وبعد التأكد من عدم وجود شريان نازف آخر تم نقل المريض للعناية المركزة، والتي مكث فيها 72 ساعة تحت الملاحظة وتعويض الدم النازف بأربع أكياس دم، قبل أن يتم نقله إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة مع الفريق الطبي المشرف على الحالة قبل أن يغادر المستشفى لإتمام مناسك الحج بصحة جيدة ولله الحمد.
من جانبه، أثنى الدكتور أيمن بن محمد خرابة مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة على تعاون الفرق الطبية، والذي أدى بفضل الله الى إنقاذ حياة الحاج الإندونيسي، مؤكداً أهمية التعاون وتكاتف الجهود لتقديم أرقى خدمة طبية تليق بضيوف الرحمن وأهالي طيبة الطيبة.

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المدينة.. إنقاذ حاج إندونيسي من نزيف حاد كاد يودي بحياته
سبق

نجح فريق طبي متخصص في الجهاز الهضمي والمناظير وفريق متخصص في الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاج آسيوي في العقد الخامس من العمر كان يعاني من نزيف حاد بالشريان المغذي للاثني عشر.
وأكد الدكتور علاء المحياوي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى أن المريض حضر إلى الطوارئ، وهو يعاني من ألم في البطن مع قيء دموي شديد, وبعد إجراء الفحوص الإسعافية تم عمل منظار عاجل لاكتشاف سبب النزيف أظهر وجود شريان نازف في الاثني عشر, ولصعوبة الحالة وعدم إمكانية إيقاف النزيف بواسطة المنظار.
وأضاف: تم على الفور استدعاء طبيب الجراحة وبعد مناقشة الحالة مع استشاري القسطرة والأشعة التداخلية تم الاتفاق على إجراء قسطرة للمريض.
وتابع الدكتور مازن الردادي استشاري القسطرة والأشعة التداخلية أنه تم نقل المريض لقسم القسطرة والأشعة التداخلية وإجراء قسطرة تشخيصية، وذلك بالدخول من خلال الشريان الفخذي الأيمن، وتبين وجود نزيف حاد في الشريان المغذي للاثني عشر، وتم إصمام الشريان النازف باستخدام لفائف معدنية, وبعد التأكد من عدم وجود شريان نازف آخر تم نقل المريض للعناية المركزة، والتي مكث فيها 72 ساعة تحت الملاحظة وتعويض الدم النازف بأربع أكياس دم، قبل أن يتم نقله إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة مع الفريق الطبي المشرف على الحالة قبل أن يغادر المستشفى لإتمام مناسك الحج بصحة جيدة ولله الحمد.
من جانبه، أثنى الدكتور أيمن بن محمد خرابة مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة على تعاون الفرق الطبية، والذي أدى بفضل الله الى إنقاذ حياة الحاج الإندونيسي، مؤكداً أهمية التعاون وتكاتف الجهود لتقديم أرقى خدمة طبية تليق بضيوف الرحمن وأهالي طيبة الطيبة.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
02:27 PM

المدينة.. إنقاذ حاج إندونيسي من نزيف حاد كاد يودي بحياته

عبر قسطرة تشخيصية أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك فهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نجح فريق طبي متخصص في الجهاز الهضمي والمناظير وفريق متخصص في الأشعة التداخلية والقسطرة بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاج آسيوي في العقد الخامس من العمر كان يعاني من نزيف حاد بالشريان المغذي للاثني عشر.
وأكد الدكتور علاء المحياوي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى أن المريض حضر إلى الطوارئ، وهو يعاني من ألم في البطن مع قيء دموي شديد, وبعد إجراء الفحوص الإسعافية تم عمل منظار عاجل لاكتشاف سبب النزيف أظهر وجود شريان نازف في الاثني عشر, ولصعوبة الحالة وعدم إمكانية إيقاف النزيف بواسطة المنظار.
وأضاف: تم على الفور استدعاء طبيب الجراحة وبعد مناقشة الحالة مع استشاري القسطرة والأشعة التداخلية تم الاتفاق على إجراء قسطرة للمريض.
وتابع الدكتور مازن الردادي استشاري القسطرة والأشعة التداخلية أنه تم نقل المريض لقسم القسطرة والأشعة التداخلية وإجراء قسطرة تشخيصية، وذلك بالدخول من خلال الشريان الفخذي الأيمن، وتبين وجود نزيف حاد في الشريان المغذي للاثني عشر، وتم إصمام الشريان النازف باستخدام لفائف معدنية, وبعد التأكد من عدم وجود شريان نازف آخر تم نقل المريض للعناية المركزة، والتي مكث فيها 72 ساعة تحت الملاحظة وتعويض الدم النازف بأربع أكياس دم، قبل أن يتم نقله إلى أقسام التنويم لمتابعة الحالة مع الفريق الطبي المشرف على الحالة قبل أن يغادر المستشفى لإتمام مناسك الحج بصحة جيدة ولله الحمد.
من جانبه، أثنى الدكتور أيمن بن محمد خرابة مدير عام مستشفى الملك فهد بالمدينة على تعاون الفرق الطبية، والذي أدى بفضل الله الى إنقاذ حياة الحاج الإندونيسي، مؤكداً أهمية التعاون وتكاتف الجهود لتقديم أرقى خدمة طبية تليق بضيوف الرحمن وأهالي طيبة الطيبة.

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