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ماجد عبدالله: استقبال الملك للرياضيين اليوم دليل على اهتمامه الكبير بأبنائه

دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل

أكد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي ونادي "النصر" سابقاً أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليل على ما يوليه من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين.

وقال "ماجد": هذا الاهتمام هو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأبدى استغرابه من عدم دعوته لهذه المناسبة الغالية، ليتشرف بالوقوف بين يدي مقام الملك سلمان والسلام عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأضاف: أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

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ماجد عبدالله: استقبال الملك للرياضيين اليوم دليل على اهتمامه الكبير بأبنائه
سبق

أكد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي ونادي "النصر" سابقاً أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليل على ما يوليه من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين.

وقال "ماجد": هذا الاهتمام هو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأبدى استغرابه من عدم دعوته لهذه المناسبة الغالية، ليتشرف بالوقوف بين يدي مقام الملك سلمان والسلام عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأضاف: أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
05:16 PM

ماجد عبدالله: استقبال الملك للرياضيين اليوم دليل على اهتمامه الكبير بأبنائه

دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
826

أكد ماجد عبدالله لاعب المنتخب السعودي ونادي "النصر" سابقاً أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليل على ما يوليه من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين.

وقال "ماجد": هذا الاهتمام هو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأبدى استغرابه من عدم دعوته لهذه المناسبة الغالية، ليتشرف بالوقوف بين يدي مقام الملك سلمان والسلام عليه.

وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": كان استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين للرياضيين اليوم دليلاً على ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام كبير بأبنائه الرياضيين، وهو ما دفع برياضتنا لتتطور خلال السنوات الماضية وفي المستقبل.

وأضاف: أستغرب عدم دعوتي لهذه المناسبة الغالية، لأتشرف بالوقوف بين يدي مقامه الكريم والسلام عليه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

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