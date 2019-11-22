نائب أمير الرياض يشكر خادم الحرمين على تدشين "بوابة الدرعية"

يهدف لترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على وضع حجر الأساس لمشروع "بوابة الدرعية".

ويهدف هذا المشروع إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية؛ نظرًا لما تضمّه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

وقال نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن "الدعم والرعاية التي يقدمها سيدي خادم الحرمين الشريفين للدرعية، واهتمامه بالحفاظ على تاريخها منذ توليه إمارة الرياض، ويتوالى هذا الاهتمام بتكليف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالإشراف عليها ومتابعة تطويرها".

وأضاف: أن "هذا الدعم دليل على المكانة والأهمية التاريخية، وما شهدته الدرعية من إنجازات وتضحيات لرجالات الدولة الأوفياء"، متمنّيًا من الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان ورغد العيش.

