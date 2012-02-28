"السعودية للكهرباء" تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني
من خلال 10 أجنحة توعوية تغطي عدداً من مناطق المملكة
تشارك "الشركة السعودية للكهرباء" في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018م المقام تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، من خلال رعايتها الماسية للمعرض وتنظيم عدد من المعارض والأجنحة التوعوية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن مشاركتها بعشرة أجنحة توعوية في عدد من المناطق، جاء إيماناً منها بدورها التوعوي تجاه المجتمع وتعاونها الدائم مع وزارة التعليم والدفاع المدني بالإضافة للجهات الحكومية، وذلك لضمان الاستفادة من الفعاليات التوعوية.
وتأتي مشاركة الشركة في أسبوع الدفاع المدني من خلال جناح "المدرسة الآمنة" الذي يحتوي على فصل تعليمي يعرض معلومات عن السلامة المدرسية إلى جانب أفلام توعوية تساهم في رفع الوعي بأخطار الكهرباء وفصول أخرى تطبيقية تتيح للزوار تجربة جهاز المحاكاة السياقة الوقائية وطفاية الحريق.
ويضم الجناح فصلاً ترفيهياً مخصصاً لفعالية "ركز على السلامة"، وذلك من خلال استخدام مرمى السلامة.
وقالت "السعودية للكهرباء" إنها تنظم عدد من الفعاليات التوعوية بأجنحتها في "الرياض، الدمام، جدة، تبوك، بريدة، حائل،عسير، الجوف، المدينة ونجران"، حيث تهدف إلى توصيل رسائل توعوية تمكن جميع العاملين في المدارس وقطاع التعليم كافة من التعامل مع الحوادث الطارئة مثل حوادث الحريق وعمليات الاخلاء.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود "السعودية للكهرباء" في حملتها للتوعوية بالسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك "التي تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف يصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لكافة شرائح المجتمع من خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.
"السعودية للكهرباء" تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-02-27
تشارك "الشركة السعودية للكهرباء" في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018م المقام تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، من خلال رعايتها الماسية للمعرض وتنظيم عدد من المعارض والأجنحة التوعوية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن مشاركتها بعشرة أجنحة توعوية في عدد من المناطق، جاء إيماناً منها بدورها التوعوي تجاه المجتمع وتعاونها الدائم مع وزارة التعليم والدفاع المدني بالإضافة للجهات الحكومية، وذلك لضمان الاستفادة من الفعاليات التوعوية.
وتأتي مشاركة الشركة في أسبوع الدفاع المدني من خلال جناح "المدرسة الآمنة" الذي يحتوي على فصل تعليمي يعرض معلومات عن السلامة المدرسية إلى جانب أفلام توعوية تساهم في رفع الوعي بأخطار الكهرباء وفصول أخرى تطبيقية تتيح للزوار تجربة جهاز المحاكاة السياقة الوقائية وطفاية الحريق.
ويضم الجناح فصلاً ترفيهياً مخصصاً لفعالية "ركز على السلامة"، وذلك من خلال استخدام مرمى السلامة.
وقالت "السعودية للكهرباء" إنها تنظم عدد من الفعاليات التوعوية بأجنحتها في "الرياض، الدمام، جدة، تبوك، بريدة، حائل،عسير، الجوف، المدينة ونجران"، حيث تهدف إلى توصيل رسائل توعوية تمكن جميع العاملين في المدارس وقطاع التعليم كافة من التعامل مع الحوادث الطارئة مثل حوادث الحريق وعمليات الاخلاء.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود "السعودية للكهرباء" في حملتها للتوعوية بالسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك "التي تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف يصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لكافة شرائح المجتمع من خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:11 PM
"السعودية للكهرباء" تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني
من خلال 10 أجنحة توعوية تغطي عدداً من مناطق المملكة
تشارك "الشركة السعودية للكهرباء" في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018م المقام تحت شعار "المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"، من خلال رعايتها الماسية للمعرض وتنظيم عدد من المعارض والأجنحة التوعوية في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن مشاركتها بعشرة أجنحة توعوية في عدد من المناطق، جاء إيماناً منها بدورها التوعوي تجاه المجتمع وتعاونها الدائم مع وزارة التعليم والدفاع المدني بالإضافة للجهات الحكومية، وذلك لضمان الاستفادة من الفعاليات التوعوية.
وتأتي مشاركة الشركة في أسبوع الدفاع المدني من خلال جناح "المدرسة الآمنة" الذي يحتوي على فصل تعليمي يعرض معلومات عن السلامة المدرسية إلى جانب أفلام توعوية تساهم في رفع الوعي بأخطار الكهرباء وفصول أخرى تطبيقية تتيح للزوار تجربة جهاز المحاكاة السياقة الوقائية وطفاية الحريق.
ويضم الجناح فصلاً ترفيهياً مخصصاً لفعالية "ركز على السلامة"، وذلك من خلال استخدام مرمى السلامة.
وقالت "السعودية للكهرباء" إنها تنظم عدد من الفعاليات التوعوية بأجنحتها في "الرياض، الدمام، جدة، تبوك، بريدة، حائل،عسير، الجوف، المدينة ونجران"، حيث تهدف إلى توصيل رسائل توعوية تمكن جميع العاملين في المدارس وقطاع التعليم كافة من التعامل مع الحوادث الطارئة مثل حوادث الحريق وعمليات الاخلاء.
يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود "السعودية للكهرباء" في حملتها للتوعوية بالسلامة الكهربائية "سلامتك بيدك "التي تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف يصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لكافة شرائح المجتمع من خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.