‏"السعودية للكهرباء" تشارك في اليوم ‏العالمي للدفاع المدني‎ ‎

من خلال 10 أجنحة توعوية تغطي عدداً من مناطق المملكة‎ ‎

تشارك "الشركة السعودية للكهرباء" في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2018م ‏المقام تحت شعار ‏‎"‎المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة"،‏‎ ‎من خلال رعايتها الماسية ‏للمعرض وتنظيم عدد من المعارض والأجنحة التوعوية في عدد من مناطق المملكة‎.‎

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أن مشاركتها بعشرة أجنحة توعوية في عدد من المناطق، ‏جاء إيماناً منها بدورها التوعوي تجاه المجتمع وتعاونها الدائم مع وزارة التعليم والدفاع ‏المدني بالإضافة للجهات الحكومية، وذلك لضمان الاستفادة من الفعاليات التوعوية‎.‎

وتأتي مشاركة الشركة في أسبوع الدفاع المدني من خلال جناح ‏‎"‎المدرسة ‏الآمنة‎"‎ الذي يحتوي على فصل تعليمي يعرض معلومات عن السلامة المدرسية إلى ‏جانب أفلام توعوية تساهم في رفع الوعي بأخطار الكهرباء وفصول أخرى تطبيقية ‏تتيح للزوار تجربة جهاز المحاكاة السياقة الوقائية وطفاية الحريق.

ويضم ‏الجناح فصلاً ترفيهياً مخصصاً لفعالية ‏‎"‎ركز على السلامة‎"‎، وذلك من خلال استخدام ‏مرمى السلامة‎.‎

وقالت "السعودية للكهرباء" إنها تنظم عدد من الفعاليات التوعوية بأجنحتها في "‏الرياض، الدمام، جدة، تبوك، بريدة، حائل،عسير، الجوف، المدينة ونجران"، حيث تهدف ‏إلى توصيل رسائل توعوية تمكن جميع العاملين في المدارس وقطاع التعليم كافة من ‏التعامل مع الحوادث الطارئة مثل حوادث الحريق وعمليات الاخلاء‎.‎

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود "السعودية للكهرباء" في حملتها للتوعوية ‏بالسلامة الكهربائية ‏‎"‎سلامتك بيدك‎ "‎التي تعمل عليها بالتعاون مع عدد من الجهات ‏بهدف يصال رسائل توعوية وتثقيفية مباشرة وغير مباشرة لكافة شرائح المجتمع من ‏خلال شاشات العرض، ومكاتب خدمات المشتركين، ووسائل الإعلام والصحف، ‏وشبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الزيارات الميدانية للمختصين بالشركة.