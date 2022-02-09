مرور جدة يضبط 9.2 كجم حشيش بحوزة مواطن

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن إدارة مرور محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 9.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن إدارة مرور محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 9.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن إدارة مرور محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 9.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن إدارة مرور محافظة جدة تمكنت من القبض على مواطن بحوزته 9.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.